Equipe da EcoRioMinas realiza parto na BR-116

ORIZÂNIA – Equipes do socorro médico da EcoRioMinas realizaram o parto de um bebê no trecho da BR-116, em Orizânia, na manhã da última sexta-feira (3).

As equipes de socorro médico realizaram o parto dentro da ambulância da EcoRioMinas, no trecho da BR-116/MG, que é administrado pela concessionária.

O neném nasceu com 3,3 kg e cheio de saúde.