Equipe Actual e imobiliárias parceiras comemoram mais um sucesso de vendas

Equipe Actual e imobiliárias parceiras comemorando mais um sucesso de vendas

“Há o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de semear e o tempo de frutificar, o tempo de regar e o tempo de contemplar o crescimento”.

Nesses vários anos de mercado, a Actual Lançamentos tem se destacado Brasil afora como uma referência em vendas e negócios imobiliários.

“Acreditamos que o tempo é de Deus, mas precisamos fazer a nossa parte para que Deus abençoe o restante”, explica Esli Nagai, gestor da Actual.

Para ele, o trabalho que a empresa executa tornou-se referência porque busca a excelência nos principais pilares de um lançamento imobiliário: um produto excelente, um marketing agressivo, uma força de vendas de alta performance e planos comerciais que se adaptam à realidade do mercado.

“Buscamos e praticamos a excelência nos principais pilares, daí tantos resultados extraordinários.

A Actual comemora hoje mais um excelente resultado. Sim, o lançamento do Residencial Morada do Campo em Manhuaçu. Em 14 dias a empresa comercializou 90% dos lotes deste empreendimento.

“É o terceiro Empreendimento de sucesso aqui em Manhuaçu. Agradecemos toda a população e parabenizamos cada cliente que confiou, que acreditou, que adquiriu seu lote”, ressalta Aluisio Junqueira, sócio-diretor da Actual.

Restam ainda 10% dos lotes. Esse residencial possui infraestrutura completa e já pronta para construir e morar. Já existem outras excelentes moradias no empreendimento. Isso agrega valor aos novos moradores, explica Paulo Sérgio, gestor de marketing da Actual. “O fato do empreendimento estar pronto para construir e morar e ter já moradores residindo nele mostra a credibilidade e a grandeza deste residencial”, explica Paulo Sérgio.

Mas restam apenas 10% de lotes para zerar o estoque.

Você que mora em Manhuaçu e região, aproveite essa excelente oportunidade e adquira seu lote hoje. É a sua grande chance. É o seu momento.

