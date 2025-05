Epamig inicia venda de sementes para plantio de mudas de café

Originadas da safra de 2025, as sementes asseguram vigor, qualidade e alto potencial produtivo

DA REDAÇÃO – A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) deu início à comercialização de sementes de qualidade para a formação de mudas de café da espécie Coffea Arabica L.

A venda é realizada durante o período de colheita, entre os meses de maio e agosto, e as cultivares ofertadas variam entre os campos experimentais da Epamig, localizados em Três Pontas, Machado e São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, e em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

“As sementes ofertadas entregam alto percentual de germinação e qualidade, resultado de processos fundamentais realizados. Atendemos aos protocolos exigidos pelo Mapa, voltados para a seleção dos frutos maduros, colheita cuidadosa, limpeza, secagem das sementes e atenção redobrada para que não ocorra mistura entre as cultivares”, ressalta a pesquisadora da Epamig, Vanessa Figueiredo.

Outro protocolo seguido é a análise das sementes, que consiste no envio de uma amostra de todos os lotes a serem comercializados para um laboratório credenciado junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O objetivo é realizar testes de pureza e germinação, além de avaliar o cumprimento de requisitos relacionados a documentação e rastreabilidade dos materiais.

“Todas essas normas asseguram que as sementes produzidas atendam aos padrões e normas de qualidade exigidos para o cultivo, contribuindo para uma produção mais eficiente e sustentável”, complementa a pesquisadora.

Informações sobre compra

As compras de sementes para formação de mudas de café podem ser realizadas presencialmente, nos campos experimentais da Epamig e também por e-mail e telefone. Os interessados podem optar pela entrega presencial ou por meio de envio realizado pelos Correios.

Todas as cultivares comercializadas pela Epamig estão cadastradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) e qualquer agente envolvido nesse processo, pessoa física ou jurídica, deve estar inscrito no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem). Abaixo, segue lista dultivares disponíveis em cada município:

Campo experimental de Três Pontas

Estão disponíveis as sementes das cultivares de café Mundo Novo IAC 379/19, Mundo Novo IAC 376/4, Catuaí Vermelho IAC 144, Catuaí Vermelho IAC 99, Catuaí Amarelo IAC 62, Catuaí Amarelo IAC 17, Catucaí Amarelo 2SL, Topázio MG 1190, Catiguá MG 2, MGS Aranãs, Rubi MG 1192, MGS Epamig 1194, MGS Ametista e MGS Turmalina. Os canais de contato para compra são: (35) 9 8433-9964 ou 9 8433-6873 / [email protected].

Campo experimental de Machado

Oferta das sementes das cultivares de café Catiguá MG 2, Catuaí Vermelho IAC 144, Catucaí Amarelo 2SL, MGS Aranãs, MGS Paraíso 2, Mundo Novo IAC 379/19 e Bourbon Amarelo IAC J10.Os canais de contato para compra são: (35) 3295-1099 ou 3295-1527 / [email protected].

Campo experimental de São Sebastião do Paraíso

Estão sendo disponibilizadas as sementes das cultivares de café Mundo Novo IAC 379/19, Catuaí Vermelho IAC 144, Catuaí Vermelho IAC 99, Catuaí Amarelo IAC 62, Catiguá MG 2, MGS Paraíso 2 e Topázio MG 1190. Os canais de contato para compra são: (35) 3531-1496 / [email protected].

Campo experimental de Patrocínio

As sementes disponíveis são das cultivares Catuaí Amarelo IAC 62, Catuaí Vermelho IAC 99, Catuaí Vermelho IAC 144, Mundo Novo IAC 379/19, Acaiá Cerrado MG 1474, Rubi MG 1192, Topázio MG 1190, MGS Epamig 1194, Catiguá MG 2, MGS Ametista, MGS Aranãs, MGS Paraíso 2, Oeiras MG 6851, MGS Turmalina, MGS Catucaí Pioneira e Sarchimor MG 8840.

Os canais de contato para compra são: (34) 3831-1777 ou 3831-9545 / [email protected]