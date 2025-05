Enzo Gabriel celebra conquistas no jiu-jitsu

DA REDAÇÃO- Com apenas 9 anos, Enzo Gabriel Martins Viana já é um nome promissor no jiu-jitsu. Atleta da RD Centro de Treinamento, integrante do grupo Cindra Gold Team, ele vem se destacando em campeonatos, acumulando títulos e medalhas que refletem sua dedicação e talento no tatame.

Faixa cinza na modalidade, Enzo demonstra disciplina e garra a cada nova competição. Foi campeão mineiro na 4ª etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu, realizada em Ponte Nova.

O caratinguense também brilhou em casa: garantiu duas medalhas de ouro em edições do Aberto de Jiu-Jitsu realizadas em Caratinga. Além disso, faturou ouro no 5° Open Minas Beach e foi campeão da 6ª Copa Leste Minas, em Timóteo. Na 7ª edição da mesma copa, voltou ao pódio com a medalha de prata, demonstrando consistência em alto nível competitivo.

Mas Enzo não para. Ele já tem dois importantes compromissos marcados no calendário esportivo. No dia 29 de junho, disputa uma nova etapa da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, na cidade de Caeté. Logo depois, no dia 13 de julho, estará em ação novamente, desta vez no Open Vale do Aço, em Ipatinga.

Com tantas conquistas e foco nos treinos, Enzo Gabriel representa com orgulho a cidade de Caratinga com apoio da família, da orientação técnica da equipe Cindra Gold Team e a força de vontade que promete levá-lo ainda mais longe.