Enxergando com os olhos do bom humor e da experiência

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No dia 1º de setembro, o DIÁRIO DE CARATINGA publicou matéria sobre o projeto Ver de Novo, que tem por objetivo ajudar e orientar as pessoas que são cegas ou possuem baixa visão. Durante a produção da matéria, a história da aposentada Alzina Marta de Faria, 53 anos, chamou atenção da equipe, pois ela é totalmente cega, mas isso não impede que leve a vida com muito alto astral. Marta, como é conhecida por amigos e familiares, enxerga com os olhos do bom humor e da experiência.

Conhecendo parte da história de Marta, a reportagem decidiu ir a sua casa, que fica no córrego Barra Alegre, zona rural de Santa Bárbara do Leste.

Marta tem dois filhos, mas quando a reportagem chegou a sua casa estava sozinha, e quem disse que isso foi problema? Com um sorriso estampado, convidou a equipe para entrar e fez questão de mostrar suas habilidades, já pegando um corpo no armário e abrindo a geladeira para servir água.

Continuando a contar sua rotina como dona de casa, que não tem empecilhos por ser cega, Marta mostrou como lava vasilhas, cozinha, e escolhe suas roupas e calçados.

O que mais impressiona é que sem ter visão alguma, Marta sabe escolher seus vestidos e calçados e ainda fazer combinações. “Vocês podem pegar qualquer vestido que vou dizer qual é e a cor, e também vou abrir minha gaveta de calçados e dizer qual combina com eles”. E foi exatamente o que Marta fez, por estar cega há quase 19 anos ela sabe qual vestido está pegando pela textura e quando compra ou ganha algum, logo pergunta a cor para decorar, e o mesmo acontece com os calçados.

A casa de Marta não possui nenhuma adaptação, com o tempo e a experiência ela aprendeu onde ficam todas as coisas.

No final da reportagem que você pode acompanhar através das redes sociais do DIÁRIO DE CARATINGA, Marta serviu para a equipe de reportagem uma saborosa broa e um café feitos por ela.