Envolvidos em tiroteio que matou idoso em São Sebastião do anta são denunciados pelo MP

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresentou denúncia contra três homens por tentativa de homicídio qualificado, homicídio consumado, corrupção de menores e outros crimes em São Sebastião do Anta.

Segundo a denúncia, os envolvidos teriam planejado e executado um atentado com arma de fogo em uma praça pública em novembro de 2021, com o objetivo de ferir um meeiro que mantinha um desentendimento com um dos acusados em razão de uma parceria agrícola.

Durante o ataque, no entanto, os disparos atingiram não só o alvo principal, que conseguiu fugir com ferimentos leves, mas também dois transeuntes, resultando na morte de José Neves de Britto, de 62 anos e em ferimentos graves em outra pessoa.

A denúncia destaca que o idoso, sem qualquer ligação com o conflito, foi alvejado fatalmente enquanto estava de costas, sem chances de defesa. Ele foi atingido na cabeça por um tiro disparado a curta distância, causando sua morte instantânea. Na ocasião, a praça central de São Sebastião do Anta estava movimentada, e o ataque gerou risco para diversas pessoas que transitavam pelo local.

O MPMG argumenta que os acusados agiram de forma premeditada e que o crime, realizado em local público, configura um perigo comum, especialmente devido ao uso de uma motocicleta em movimento durante os disparos, o que aumentou a imprevisibilidade e o alcance da violência. Além disso, segundo o MP, os acusados teriam corrompido dois adolescentes, envolvendo-os diretamente na execução do crime.

Diante da gravidade dos fatos, o Ministério Público solicitou que os denunciados sejam julgados pelo Tribunal do Júri e que seja realizada a reparação dos danos, pedindo uma indenização de R$ 100 mil aos familiares da vítima fatal e às demais vítimas do atentado.