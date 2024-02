Entusiasmo e acolhida marcam volta às aulas na rede estadual de ensino

CARATINGA- Entusiasmo e acolhida marcaram o primeiro dia do ano letivo na Escola Estadual José Augusto Ferreira, em Caratinga. A instituição recebeu a visita da diretoria da Superintendência Regional de Ensino (SRE), que acompanhou a recepção aos estudantes nesta segunda-feira (5).

Recebidos com aplausos, as portas se abriram para o conhecimento. Os alunos visitaram a biblioteca no primeiro dia de aula, o que demonstra a vontade de aprender.

Landislene Gomes, diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, destaca que todas as 82 escolas em 24 municípios, se preparam para receber os estudantes. “Mesmo com a questão das chuvas que tivemos conseguimos preparar as escolas e deixá-las prontas para o início deste ano letivo. Todas as escolas passaram por um checklist, a questão da estrutura, água, pintura, o zelo, a quadra; todo o espaço é verificado antes dos nossos alunos retornarem. Um investimento grande do Governo de Minas e Secretaria de Estado de Educação”.

Em toda a rede, se tratando dos 24 municípios e 82 escolas, são mais de 30.000 alunos retornando. “São muitos alunos, aqui no Colégio Estadual vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a chegada dos nossos alunos, o primeiro dia de aula e a escola já lotada, todas as salas cheias. Nossos alunos já estão na biblioteca, chegaram estudando com essa sede de estar aqui na escola depois de um período de férias. São alunos do Ensino Médio em tempo integral, eles ficam sete horas na escola e já chegaram com essa vontade de estudar”.

Jean Felipe, diretor da Escola Estadual José Augusto Ferreira, afirma que a intenção foi proporcionar um ambiente agradável e acolhedor. “Um momento muito gratificante para toda nossa comunidade escolar. O primeiro dia foi pensado e preparado com todo carinho, com muito amor e cuidado. Vários detalhes foram pensados, pipoca, a plataforma 360°, um telão para recepcioná-los, enfim, todo o acolhimento foi pensado durante todo esse período de dezembro e agora janeiro e fevereiro, para que esse acolhimento ocorresse da melhor maneira possível”.

Para receber os estudantes, a escola realizou diversas atividades e obras, como cita Jean. “A nossa escola está linda. O trabalho ao longo do ano de 2023 foi de reforma, reestruturação, manutenção e para esse retorno cuidamos da manutenção do reservatório de água, limpeza, purificador de água novo, dedetização de todas as salas de aula, todo o ambiente escolar, a questão da limpeza da fachada, reposição de vidros, todo um trabalho pensado nesse retorno”.

Biblioteca cheia e estudantes pesquisando. Para o professor Eugênio Maria Gomes, que dá nome ao espaço, o incentivo à leitura é fundamental. “Um dia muito especial esse recomeço do ano letivo. É a escola que estudei de 1975 a 1977, naquele tempo a gente falava o Colégio Estadual, que deixava pronto para enfrentar qualquer vestibular. E isso foi resgatado, não é só uma escola muito bem gerenciada, mas, o aluno que entra, recebe conteúdo e chega feliz para iniciar o ano letivo. Estou feliz participando, dentro da biblioteca que leva meu nome e sempre esperando que os alunos leiam muito, sejam amigos dos livros, pois, quem lê mais sabe mais, pode mais. A leitura é muito importante”.

O estudante Bernardo Alvarenga está empolgado com o retorno das aulas. Cursando o 3° ano do Ensino Médio, está próximo de cursar uma faculdade e já tem as suas escolhas. “A expectativa fica muito alta, pois, já conheço a escola, sei que tem um ótimo ensino, uma estrutura muito boa, os professores também ensinam muito bem e por ser um ensino médio integral, às vezes tem muita coisa para agregar, os professores sempre tentam dar um apoio maior pra gente. Quero fazer Ciências da Computação, Engenharia de Software ou Programação”, finaliza.