Entregador morre em acidente na BR-458, no trevo de São João do Oriente

Vítima era responsável por transportar jornais para Caratinga

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Roninho de Carvalho Silva, 32 anos, morreu em um acidente ocorrido na manhã de ontem no km 100 da BR-458, trevo de São João do Oriente. Ele pilotava uma moto e colidiu contra a traseira de uma carreta. Roninho trabalhava como entregador e tinha como destino a cidade de Caratinga. O rapaz era o responsável por transporte de jornais.

Wandré Marques Silvestre, 49, motorista da carreta, disse que tinha como destino a cidade de Entre Folhas. O condutor relatou que ao reduzir a velocidade para que carreta passasse sobre o quebra-molas, notou um impacto na traseira do veículo pesado. A carreta andou por alguns metros e Wandré percebeu que uma lanterna havia se quebrado. Ele parou o veículo e viu que havia uma moto caída na pista. O motorista acionou o socorro e quando os bombeiros militares chegaram ao local, constataram a morte de Roninho.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Caratinga. Segundo informações, Roninho residia em Coronel Fabriciano e quase todos os dias transportava jornais do Vale do Aço até Caratinga.