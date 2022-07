Entregador de pizza assaltado no Anápolis

Polícia Militar apreendeu os menores infratores e recuperou parte do dinheiro roubado

CARATINGA – Um entregador de pizza, de 29 anos, foi assaltado nesse último domingo (17), quando saiu para fazer uma entrega de pizza no bairro Anápolis.

A vítima contou para a Polícia Militar que havia saído para realizar uma entrega nas proximidades do poliesportivo do Anápolis e ao chegar no local encontrou com três indivíduos trajando roupa escuras.

Assim que se identificou como sendo da pizzaria, um dos autores de posse de uma faca se aproximou e anunciou o roubo dizendo: “passa o dinheiro”. O entregador não reagiu, e então o segundo autor lhe roubou aproximadamente R$ 400,00 que estavam em uma pochete e uma pizza que estava na mochila. Em seguida, eles fugiram.

Durante o rastreamento uma equipe policial visualizou dois indivíduos em atitude suspeita que ao notar a aproximação da viatura fugiram subindo as escadarias nas proximidades.

Os militares fizeram um cerco e conseguiram abordar os indivíduos, sendo encontrado com um deles R$100,00 e com o outro R$ 115,00. Ambos estavam com cheiro de pizza nas mãos e ao serem perguntados o motivo de terem realizado o roubo, um deles respondeu que estava com fome e já tinha comido a pizza, sendo a faca encontrada na escadaria ao lado da igreja Nossa Senhora da Conceição.

Já na delegacia a vítima reconheceu os menores infratores que efetuaram o delito e a faca utilizada na ação.