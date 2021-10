Entrega Solidária: Casa Auxiliadora doa acabamentos para Lar dos Meninos

CARATINGA – A Casa Auxiliadora materiais para construção realizou mais uma entrega solidária esta semana. Desta vez, levou pisos, argamassas e rejuntes, para a obra da varanda do Lar dos Meninos (Amac – Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga).

A loja é parceira da instituição e contribui com a reforma da casa. “O espaço está ficando cada dia melhor para os meninos. Ajudamos com a reforma da cozinha e da área de serviço, agora estamos felizes de poder colaborar com a obra da varanda”, diz a gerente comercial da Casa Auxiliadora, Camila Corrêa Côrtes.

Camila acrescenta que além de contribuir com a reforma da casa, a equipe Casa Auxiliadora também realiza visitas periódicas aos meninos, principalmente em datas comemorativas, como Dia das Crianças, Páscoa, Natal e outras. “Para nós o compromisso social é muito importante. Contribuir com a melhoria do Lar dos Meninos é uma satisfação!”.