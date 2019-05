Entrega de viatura em Bom Jesus do Galho

Evento teve como objetivo apresentar à comunidade a sede da corporação que acaba de passar por reforma e a nova viatura recebida do Governo do Estado

BOM JESUS DO GALHO – O prefeito municipal, Willian Batista de Calais, acompanhado da primeira-dama, Dayse Cecília Mendes Tostes, participou na manhã da última segunda-feira (27) de uma solenidade nas dependências do 3º pelotão da 287ª Cia do 62º Batalhão de Polícia Militar.

O evento objetivou apresentar à comunidade o prédio da corporação que acabou de passar por reforma, uma iniciativa que contou com o apoio da Prefeitura Municipal, além da nova viatura que o município recebeu recentemente do governo do Estado, via emenda parlamentar.

A solenidade contou com a presença do coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, comandante da 12ª Região de Polícia Militar (RPM); do tenente-coronel Luciano Reis, comandante do 62º Batalhão; do juiz do Trabalho de Caratinga, Jonatas Rodrigues de Freitas; do procurador do Ministério do Trabalho, Adolfo Jacob, que foi homenageado durante o evento, além de outras autoridades militares e representantes do governo municipal.

À frente do cerimonial, o tenente Edenilson de Sousa Rodrigues, que comanda o pelotão local, destacou a redução em 77% de crimes violentos no município, entre janeiro de maio deste ano, considerando o mesmo período do ano passado. Segundo ele, a redução dos furtos foi de 45%, e o registro de tráfico de drogas foi aumentado em 28%. Os dados correspondem a ações e operações realizadas nas zonas rurais do povoado do Iguaçu e dos distritos do Quartel do Sacramento, Passa Dez e Revés do Belém que apresentaram os melhores índices de redução de crimes.

O tenente destacou ainda a execução do Plano de Combate e Prevenção a Homicídios e do Plano de Combate ao Furto de Gado com rotas de policiamento e estratégias específicas.

RECONHECIMENTO

Em seu pronunciamento, Willian disse que sua gestão não mede esforços para apoiar as atividades da PM no município. A Prefeitura disponibiliza para o destacamento recursos para cobrir despesas com a manutenção de veículos, combustível, material de escritório, limpeza e cessão de servidores.

O chefe do Executivo enfatizou que reconhece o quanto a polícia militar se esforça para realizar um bom trabalho na região, sendo fundamental para garantir a paz e a segurança ao município.

O prefeito agradeceu à corporação pelos serviços prestados a Bom Jesus do Galho, bem como Adolfo Jacob que, via Ministério Público do Trabalho, destinando verbas oriundas de multas trabalhistas para entidades do município, como a que foi empregada na reforma do prédio da Polícia Militar. As doações são realizadas por meio de termos de ajustamento de conduta.

Como manifestação de gratidão ao procurador Adolfo Jacob, a Polícia Militar entregou a ele uma placa com uma mensagem de agradecimento ao apoio dado à corporação.

Adolfo Jacob disse que se sentiu feliz em participar da solenidade em sua terra natal e por poder colaborar com as ações da Polícia Militar no município por meio de recursos captados via Ministério do Trabalho.

O procurador destacou a importância da Polícia Militar, “como o braço forte do Estado, um aparelho necessário para inibir as pessoas a fim de que não descumpram as leis”.

O evento foi encerrado com um café oferecido a todos os presentes pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho.

