Entrega de mudas do Programa Plantar +

CARATINGA- Neste mês de outubro teve início a entrega de mudas da 3ª etapa do Programa Plantar +. A equipe da Secretaria de Agricultura esteve na última sexta-feira (11) no distrito de Patrocínio entregando 100 kits para os produtores cadastrados.

De acordo com Rodrigo Alves da Silveira, engenheiro agrônomo responsável pelo programa, as entregas estão sendo feitas nos distritos através de agendamentos, no entanto, caso o produtor prefira, pode buscar no viveiro do IEF (Instituto Estadual de Florestas), localizado no KM 521 da BR-116, onde fica localizado o campus 3 do Centro Universitário de Caratinga; de segunda a sexta, de 7h30 às 9h, horário em que a equipe realiza a irrigação das mudas.

A próxima entrega acontecerá dia 18 de outubro em Sapucaia. E ainda dá tempo de se cadastrar para receber as mudas. Os interessados podem comparecer na Secretaria de Agricultura, situada à Rua Coronel Antônio da Silva, número 700, de 7h às 11h e de 13h às 17h.

