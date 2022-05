Entrega de alimentos para as Instituições de Longa Permanência

CARATINGA- A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou na última semana, a entrega de proteínas adquiridas através de recursos provenientes da Portaria 369, para Instituições de Longa Permanência do município. Foram beneficiadas a AMAC, Lar das Meninas e Lar dos Idosos Pastor Geraldo Sales e Lar dos Idosos Monsenhor Rocha.

Conforme a secretária de Desenvolvimento Social Sara Cristina, os representantes do Conselho Municipal do Idoso, que acompanha e fiscaliza todo o trabalho da gestão municipal no uso dos recursos públicos, participou da entrega dos alimentos.

A assistente social Adriana Angélica agradeceu a parceria com a prefeitura. “Esses alimentos são de suma importância para nós. Vai ajudar nitidamente na nutrição dos nossos internos. De coração, eu agradeço imensamente a todos envolvidos nesse processo”.