Evento da Comissão de Direito na Escola da OAB acontece dia 7 de outubro. Inscrições gratuitas estão abertas

CARATINGA- Entre Linhas e Argumentos é um evento promovido pela Comissão Direito na Escola da 8ª Subseção OAB/MG – Caratinga, que tem como público-alvo os alunos do Ensino Médio que irão prestar o próximo Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM. O evento acontece às 13h do dia 7 de outubro, no auditório do Unec I.

Conforme os organizadores, analisando as provas anteriores, ficou constatado que desde o ano de 1.999 todos os temas de redação envolvem matérias de Direito. “Pensando nisso, o evento reunirá competentes professores de Direito para abordarem os temas mais relevantes que podem ser cobrados no ENEM, além de um professor de português, o qual ministrará dicas sobre a elaboração de uma redação, e uma psicóloga, que ensinará técnicas de relaxamento aos estudantes”.

O evento é gratuito e tem por objetivo oferecer informações necessárias para que você realize a prova com segurança e muito conhecimento.

As inscrições para o evento deverão ser realizadas através do site: www.sympla.com.br. Instagram oficial: @dne.caratinga.