Entre Folhas: Secretaria de Saúde organiza festa de encerramento de curso técnico programa saúde com agente

ENTRE FOLHAS – A cerimônia de encerramento do curso técnico do Programa Saúde com Agente, aconteceu na noite da última segunda-feira (9), no prédio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Na ocasião, autoridades da Saúde, no Município, receberam os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), com os familiares, para a entrega simbólica do certificado e para uma comemoração especial, com direito a presente e um jantar de confraternização.

O curso técnico Saúde com Agente é uma iniciativa do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, desenvolvido em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para a formação dos ACS e ACE, com o objetivo de fortalecer a política de Atenção Primária.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Renata Barbosa, a medida deve melhorar os indicadores de Saúde, mas ressaltou que o resultado mais importante é a efetividade dos serviços de Atenção Primária. “Nossos pacientes ganharão muito com a experiência adquirida por cada profissional de saúde; e eu desejo que cada ACS e que cada ACE continue se dedicando a esta missão tão bonita que é cuidar de gente e da comunidade”, sintetiza.

Para a ACE, Lourdes Veríssimo, o momento é de muita realização. “Se cada aluno desse curso colocar em prática a metade do que foi aprendido, vamos elevar consideravelmente a qualidade dos serviços e transformar a saúde na Cidade”, pontua. Segundo ela, o trabalho desenvolvimento em parceria entre as equipes será o grande diferencial. “Aprendemos além do que podíamos imaginar; a união entre as equipes e o trabalho em conjunto vão proporcionar resultados maravilhosos para a população. Para mim, este curso veio para mudar a situação dos profissionais de saúde para melhor”, complementa.

A preceptora do curso, Iara Rodrigues, encerrou o evento destacando a satisfação em participar do projeto e a disponibilidade da equipe. “Foi ótimo, cada um teve a oportunidade de aperfeiçoar o conhecimento e levar consigo um novo aprendizado. Aprendemos junto”, comemora.

