Entre Folhas: Secretaria de Infraestrutura e Obras fecha o ano com saldo positivo de trabalho

População da zona rural foi a mais beneficiada com a recuperação de estradas e benfeitorias

ENTRE FOLHAS – O ano de 2023 começou com muitos desafios para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. Os temporais de verão causaram muitos danos e foi preciso um plano com ação imediata para conter deslizamentos de terra e desabamentos, além de manter a equipe na limpeza das ruas, na desobstrução e recuperação das estradas. Foram inúmeras obras pela cidade, entre revitalização das ruas do centro e apoio nas campanhas preventivas e de saúde pública, mas a zona rural não ficou para trás, recebendo inúmeras benfeitorias.

Aliado ao calendário de recuperação dos prejuízos causados pelas chuvas, do início do ano, o secretário da pasta, Marcos Antônio Marques, Marquim do Brôa, como é conhecido, se juntou às equipes da Secretaria da Saúde e de Agricultura e Meio Ambiente, para o suporte na campanha de conscientização acerca do descarte adequado do lixo e na prevenção e combate à dengue e arboviroses. O trabalho de recapeamento asfáltico de trevo a trevo começou em meados de fevereiro, mas o cronograma de trabalho se estendeu pelos próximos meses, com a capina, roçada e sinalização do trecho. A equipe ainda trabalhou na promoção da qualidade de vida, com a revitalização do estádio Avelino Marques do Amaral, revitalização e iluminação da praça de entrada da Cidade, além da recuperação da rede de esgoto do bairro Barreira, além de melhorias no esgotamento sanitário do Centro. “Queremos continuar trabalhando para alcançar toda a população, não podemos nos descuidar de ninguém”, afirma o secretário Marquim do Brôa.

Quem mora na zona rural não teve do que reclamar. Ao longo do ano, a equipe esteve presente em todos os córregos, trabalhando na recuperação de estradas e pontes e ainda asfaltando trechos de mais difícil acesso, além de trabalhar com as outras pastas para trazer melhorias para o lugar. “As parcerias formadas pelas secretarias geram frutos para a Cidade; uma delas foi o trabalho de cercamento das nascentes, feito juntamente com o poder executivo e os proprietários do Córrego Entre Folhas; a água aumentou significativamente, foi bom para a fauna e a flora, de quebra todos compreenderam a necessidade de unir forças para o bem do Município”, sintetiza João Paulo Malta, morador da zona rural.

