Entre Folhas: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente promove curso gratuito de formação profissional para produtores rurais

ENTRE FOLHAS – O curso “Trabalhador da Cultura do Café: Classificação e Degustação”, pela metodologia Classificação Oficial Brasileira (COB) aconteceu nesta última semana, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MG), o curso profissionalizante, com duração de cinco dias e carga horária de 40 horas, proporcionou conhecimento para aplicação nas lavouras, além de habilitar pequenos produtores para o ingresso no mercado de trabalho.

Isa Amorim, Instrutora do Senar que ministrou o curso, explica que a formação é voltada para o mercado de commodities e que a ideia principal é preparar trabalhadores para que consigam melhorar os resultados da comercialização do grão. “A partir do momento que o produtor conhece o seu tipo de café e aprende a classificar e determinar qual é a bebida, ele não fica nas mãos do comprador”, avalia. Para ela, a qualificação é uma grande conquista e representa um salto para o Município. “A capacitação transforma a vida dos cafeicultores e muda o destino de muitas famílias, consequentemente melhora a comunidade e o café brasileiro”, pontua.

De acordo com informações do Senar/MG, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Estados Unidos e Alemanha são os maiores importadores. A informação animou a cafeicultora Maria Fontes, que nos últimos anos trabalha com o esposo para conseguir exportar café especial. “Há mais de seis anos formamos a lavoura e já vai completar três anos que usamos somente produtos naturais no café”, comenta a produtora que revela ainda o motivo do interesse pelo curso. “A instrutora fez o teste e deu bebida mole, o que me deixou muito feliz, porque isso quer dizer que os produtos tóxicos que usávamos quando iniciamos a lavoura já estão saindo”, completa.

Para a assistente social, Juliana Magalhães, além de uma realização pessoal, o curso trouxe boas perspectivas para o ramo profissional. “Poder conhecer a história do café, a participação do produto no agronegócio, as categorias de café torrado e moído, a classificação por tipos, a importância do classificador e os aspectos da bebida, além dos cuidados na colheita e pós-colheita, foi uma oportunidade ímpar”, sintetiza.

INCENTIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nos últimos dois anos, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente está empreendendo esforços para viabilizar a produção de cafés especiais no Município. Foram inúmeras visitas técnicas a fazendas de grandes produtores da região, além da organização de palestras e minicursos, no intuito de buscar conhecimento acerca do método de produção do grão. De acordo com informações da Pasta, o objetivo é dar continuidade ao projeto e o próximo passo deve ser a profissionalização na área de Cafés Especiais e Torra.

Assessoria de Comunicação