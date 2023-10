Entre Folhas se destaca com a terceira melhor escola pública de Minas no Enem

Escola Estadual Doutor José Augusto aposta em estratégias de preparação dos alunos para o exame

ENTRE FOLHAS- A Escola Estadual Doutor José Augusto, localizada na cidade de Entre Folhas, se destacou como a terceira melhor escola pública mineira (que não realiza prova de admissão) em média do Enem 2022.

No ranking de melhores escolas estaduais de Minas Gerais com melhor proficiência, estão em primeiro e segundo lugares, respectivamente, as escolas Maurílio Albanese Novaes, em Ipatinga e Terezinha Pereira, de Dores do Turvo.

A Escola Doutor José Augusto tem aproximadamente 550 alunos matriculados, atendendo aos Ensinos Fundamental e Médio. A diretora Eleni de Oliveira Gonçalves destaca que o desempenho é resultado de um esforço conjunto. “Recebemos essa notícia com muita alegria, assim como também nossos alunos, pais de alunos. Foi uma grande comemoração. Buscamos desenvolver com nossos alunos a cultura do pertencimento à turma, à escola, o que gera um clima de cooperação e aprendizado. Nossa escola conta com empenho de todos os funcionários, que desde o portão da escola, o ATB (Assistente Técnico de Educação Básica), que fica no acolhimento, os ASBs (Auxiliares de Serviço da Educação Básica) responsáveis pela limpeza, pela merenda; que ao verem a falta de um aluno que não veio no dia anterior, o aborda e pergunta o motivo da falta. Toda nossa equipe está envolvida no fazer pedagógico. Nossos professores preparam as aulas, de maneira que nossos alunos sabem que a aula é um momento imperdível”.

A escola ainda celebra outros resultados conquistados, o que demonstra toda a dedicação da comunidade escolar. “Tivemos também, ao longo desse ano, em relação ao ano passado, destaque na OBMEP, fomos premiados várias vezes no Prêmio Escola Transformação e buscamos, junto com as famílias, professores e alunos, fazer um trabalho cada dia melhor”.

Para o Enem, a escola adota algumas estratégias com os alunos do Ensino Médio, tendo por objetivo a preparação para o exame, como explica a diretora. “São realizados vários simulados, os professores são orientados, proporcionando nas salas discussões sobre algumas questões e oficinas de redação. Tudo isso, somado ao esforço de cada aluno e funcionário, tem feito que tenhamos alcançado êxito no nosso propósito e cumprindo a nossa missão de fazer uma escola cada dia melhor”.

O professor Tales Júnior Araújo Souza acrescenta que os profissionais sempre buscam o incentivo aos alunos, para que eles possam acreditar em um futuro promissor. “Sabemos que essas provas, tanto o Enem, quanto outros vestibulares seriados são a porta de entrada desses alunos nas universidades. Como professor, adotamos em nossas aulas essa temática sempre de trazer as questões que são cobradas nessas avaliações, bem como a necessidade deles se prepararem, daí o resultado que nós obtivemos. E a sua ida ao local e realizar essas provas. Temos a política de realizar os simulados e um dos nossos objetivos é prepará-los para que quando chegue o dia da prova eles já estejam com mais propriedade no que vão fazer e se sintam mais tranquilos, um dos fatores principais para que consigam os resultados que nós esperamos”.

Os métodos de ensino se refletem nos diversos resultados positivos. A exemplo disso, um mural com dezenas de alunos com notas destaques na redação do Enem.

Maria Luísa da Silva Almeida está no último ano do Ensino Médio e destaca como a escola tem contribuído para seu conhecimento. Ela pretende cursar Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “Ano passado fiz todos os simulados que a escola ofereceu, que deu oportunidade para fazer, o que ajudou muito, foi de extrema importância. Redação, também tive a oportunidade de participar, mesmo estando no 2° ano no ano passado, me ajudou demais, minha nota subiu muito. E, graças a isso, consegui estar entre a média que levou a escola ao terceiro lugar também. E, quanto a esse ano, espero e tenho certeza de que vou me sair muito melhor que o ano passado, porque minhas notas subiram; as aulas que estou tendo, a abordagem dos professores, eles literalmente nos ensinam o que vai ser cobrado”.

Maria Clara Santos Vieira, que também cursa o 3° ano do Ensino Médio e pretende cursar Medicina, ainda está em dúvida entre Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) ou UFMG. Mas, tem a certeza de que o conteúdo ensinado pela Escola Estadual Doutor José Augusto a deixará preparada para os desafios. “Também participei dos simulados no ano passado. Foi uma coisa que tocou muito meu coração, porque vemos o nosso esforço recebendo um prêmio por aquilo, a sensação de que realmente temos a chance de concluir nossos objetivos. Também participei das aulas de redação do ano passado, esse ano também. A professora Elisa inclusive, sentimos sua falta, ajudou muito, minha nota de redação aumentou muito com ela e me sinto muito mais preparada. Na sala de aula os professores se esforçam muito para explicar pra a gente o que é importante e concentrar nas matérias que estão programadas no Enem, já olhei os materiais programáticos e, realmente, o que eles ensinaram pra gente é o que vai cair. Dá uma segurança muito maior, sei que vou chegar lá preparada, não vai ter a ansiedade do último ano e que não sei nada. Já tenho uma experiência muito grande com isso, então, tenho uma confiança maior e tenho certeza de que este ano vai ser muito bom no Enem, estou esperando uma nota boa”, finaliza