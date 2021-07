Entre Folhas: Retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino está marcado para setembro

ENTRE FOLHAS – O prefeito Ailton Silveira Dias assinou um decreto no último dia 30, estabelecendo o início das aulas na rede municipal de ensino para o dia 06 de setembro, em regime presencial de forma híbrida. O documento esclarece que nesse modelo, o Município contará com um sistema misto de ensino para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º), mantendo o Ensino a Distância (EAD), com aulas presenciais sem obrigatoriedade do envio dos alunos pelos pais e controle do número de estudantes por sala de aula.

O decreto, que dispõe também sobre a obrigatoriedade do cumprimento dos protocolos de prevenção ao coronavírus, e do Plano de Ações, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, foi autorizado após um acordo entre a Secretaria de Educação Secretaria de Saúde, para aplicação da segunda dose da vacina em todos os profissionais da educação do Município. “Estamos ansiosos por esse retorno e com a segunda dose da vacina, vamos nos sentir mais seguros para proteger as crianças”, afirmou a secretária de Educação, Maria Goretti Flamini.

O intervalo mínimo usado entre as duas doses da vacina Oxford/ AstraZeneca é de 12 semanas. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, esse período de tempo é pedido pelo fabricante do imunizante e é o que garante a eficácia da vacina. “A maior parte dos professores recebeu o imunizante Oxford/ AstraZeneca e por essa razão, vamos ter que esperar completar as 12 semanas para iniciar a aplicação da segunda dose. Além de imunizar os profissionais da educação, vamos acompanhar atentamente esse retorno, de forma a garantir a segurança dos estudantes”, completou a Secretária de Saúde, Renata Barbosa.

Ainda de acordo com o documento assinado pelo prefeito, o funcionamento do transporte escolar, a partir de setembro, também está garantido.

TREINAMENTO PARA RETORNO DAS AULAS

Neste mês de junho, a Secretaria de Saúde já ofereceu dois treinamentos com orientações aos profissionais da Educação, para a retomada segura das atividades presenciais na escolas de educação básica. A parceria entre as duas Secretarias rendeu um planejamento, que está pronto para ser colocado em prática, com ações que vão da recuperação da aprendizagem à sinalização e marcação de lugares nas salas de aula e demais espaços da escola, para garantir a distância segura entre as crianças.

Assessoria de Comunicação