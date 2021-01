Entre Folhas planeja início da vacinação contra covid-19 para quarta-feira (20)

ENTRE FOLHAS – As primeiras doses da coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, devem chegar hoje em Entre Folhas. De acordo com informações da secretária de Saúde, Renata Barbosa, o município vai seguir o Plano de Imunização do Estado e a aplicação das doses será feita pela equipe da Saúde, nos domicílios, para manter as medidas de proteção contra a Covid-19.

​O Plano de Vacinação tem quatro fases. Nesta primeira fase, que deve começar na quarta-feira (20), serão vacinados profissionais de saúde, idosos a partir de 80 anos, seguidos por idosos de 75 a 79 anos, respeitando esta ordem. A secretária de Saúde informou, também, que foi feita uma planilha dividindo a população, por faixa etária, para iniciar o cronograma de vacinação.

​A segunda fase do plano prevê a imunização de pessoas entre 70 e 74 anos. Na ordem da fila, a seguir serão vacinados idosos a partir de 65 anos até 69. Pessoas com idade entre 60 e 64, estão no próximo grupo que será contemplado com a dose de coronavac.

A terceira fase imunizará pessoas do município, que tenham comorbidades e na quarta etapa do plano, será a vez de vacinar funcionários públicos.

​De 14 a 28 dias após a primeira aplicação, deve ser dada a segunda dose, para garantir a imunização.

Estrutura montada para imunizar população contra covid-19

​Segundo a secretária, o município já tem a estrutura montada, com todos os insumos necessários para receber e distribuir as doses, de acordo com o planejamento. Além da câmara fria e freezer para armazenamento, com bobinas reutilizáveis que garantem o transporte e armazenamento da vacina em segurança, a administração municipal comprou 5.000 seringas e 5.000 agulhas.

“A Superintendência Regional de Saúde ainda não divulgou o número total de doses destinadas para a nossa cidade. A Secretaria de Saúde Municipal aguarda essa informação, bem como o envio de seringas e agulhas”, disse a secretária.

Assessoria de Comunicação