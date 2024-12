ENTRE FOLHAS: MUNICÍPIO É CONTEMPLADO COM MICRO-ÔNIBUS PARA A SAÚDE

Programa “Transporta SUS”, do Governo Estadual, promove acesso facilitado à saúde, garantindo deslocamento intermunicipal de pacientes do SUS

ENTRE FOLHAS – Entre Folhas é um dos municípios beneficiados pela política de estado “Transporta SUS”. O termo de compromisso entre o Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Saúde, e Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social dos Municípios do Leste de Minas (Cidesleste), assinado nesta quarta-feira, 18, autoriza o repasse de recurso financeiro para a aquisição de um micro-ônibus, que assegura transporte sanitário eletivo, para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de consultas e tratamentos especializados.

A secretária de Saúde, Renata Barbosa, comemora a conquista e explica que o investimento coroa o trabalho realizado à frente da Pasta, ao longo dos dois últimos mandatos do prefeito Ailton Silveira Dias, o Ailtinho, como é conhecido. “Esse micro-ônibus é um sonho antigo e trabalhei muito para que pudéssemos oferecer à população esse conforto, na hora de buscar tratamento”, pontua. De acordo com ela, o veículo possui ar condicionado, poltronas reclináveis e é bem mais espaço para quem estiver em situação de fragilidade na saúde. “Desde junho, quando o município aderiu ao programa e discutimos a viabilidade do projeto com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Sistema Único de Saúde do Estado, aguardávamos essa aprovação que é de extrema importância para todos nós, entrefolhenses”, completa.

O prefeito Ailtinho também recebeu a notícia, com muita alegria. “Este é um presente que o nosso Povo merece e eu estou muito feliz, principalmente porque a minha equipe segue junto comigo, trabalhando até o último dia de governo, para entregar para a população o melhor serviço e honrar o nosso compromisso de ser referência na saúde em toda a região”, sintetiza.

TRANSPORTA SUS

Além de Entre Folhas, 15 municípios da microrregião de Caratinga serão beneficiados pelo programa Transporta SUS, que tem como objetivo qualificar o serviço de transporte eletivo em saúde, possibilitando aos pacientes mineiros mais segurança e acesso aos pontos de atenção da rede assistencial do Estado, conforme pactuado. A secretária de Saúde de Entre Folhas, Renata Barbosa, ainda destaca alguns personagens importantes nesta empreitada. “Os governos estão concentrando demandas nos consórcios; contar com o apoio do nosso superintendente regional de Saúde, André Luiz e da equipe do Cidesleste, na figura da Vânia, fez toda a diferença durante toda a minha gestão à frente da Pasta. Saio com a sensação de dever cumprido e muito grata ao Ailtinho, pela confiança e parceria ao longo desse tempo. Desejo muito sucesso à nova gestão e que Entre Folhas continue sendo reconhecida em todo o Estado pelo cuidado com a saúde, nosso bem mais precioso”, completa.

Entre Folhas ainda aguarda os procedimentos finais de instalação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), já aprovada pela diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (CONSURGE). Em meados de setembro, o prefeito Ailtinho publicou em suas redes sociais que a planta da base do SAMU está aprovada e já passou pelo Conselho de Saúde e também revelou que o local escolhido foi nas proximidades do complexo esportivo da Cidade, que leva o nome do ex-deputado federal, Mauro Lopes.

Assessoria de Comunicação