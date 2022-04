Entre Folhas: município anuncia investimento em energia solar

ENTRE FOLHAS – O início das obras de implantação de sistema de energia solar nos prédios de órgãos públicos do município de Entre Folhas aconteceu na sexta-feira (22). O projeto, avaliado em 545 mil reais, prevê a instalação de 160 placas fotovoltaicas, distribuídas em duas usinas, localizadas no Centro Esportivo Mauro Lopes e no Centro Municipal de Educação Infantil Dulce Paiva (CMEI). O parque solar é financiado com recursos de arrecadação do Município e deve ser inaugurado na próxima semana.

Dados deste mês de abril da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) apontam que Minas Gerais lidera o ranking de municípios do Brasil com maior potência instalada em geração distribuída (GD), mas que pouco mais de 1% dos sistemas instalados são em prédios do governo. Segundo a secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Regiane Souza, o custo do projeto pode parecer alto, mas que a Administração Municipal fez um estudo de viabilidade e que o retorno do investimento acontecerá em, no máximo, cinco anos. “O apoio do prefeito, que abraça os nossos projetos socioambientais, faz com que a Secretaria ganhe uma dimensão maior”, explica a profissional, que comenta também os benefícios da implantação do projeto. “Não se trata de uma questão financeira, é uma atitude sustentável, embora a longo prazo, o retorno financeiro será garantido. Mas além da redução de custo da energia, nós temos que pensar que estamos adotando fonte de energia 100% limpa, com zero índice de emissão de poluentes, sem agressão ao meio ambiente, e principalmente, estamos estabelecendo todas metas do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 de política global da ONU”, comemora.

De acordo com engenheiro eletricista e responsável pela implantação do projeto, Humberto Flamini, Entre Folhas é um dos primeiros municípios da região a se tornar autônomo na geração de energia elétrica tendo o sol como fonte. “A estação geradora vai distribuir energia para todos os prédios públicos, diminuindo impactos ambientais e custos altos da fatura de energia, ou seja, viável o investimento”, completa.

ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

A Prefeitura de Entre Folhas informou, ainda, que está investindo também na iluminação das vias públicas com Led. Além do Centro da Cidade, boa parte dos bairros já foram contemplados, com a instalação ou substituição de braços e luminárias de led. Confira a lista das ruas.

Rua Joaquim Campos;

Praça da Matriz;

Rua João Teodolino Gomes;

Rua Santos Mestre;

Rua Paulo Guerra;

Rua Antônio Vieira;

Rua Marcelo Tostes;

Rua Saturnino Elias;

Rua Cloves Antônio de Souza;

Juca Lima;

Rua Joaquim Franco;

Rua Amador Augusto da Silva;

Rua Dionila Ferreira Barbosa;

Rua José Marciano;

Rua Maria da Luz;

Rua José Carreiro;

Rua Airton da Silveira Tostes;

Rua Agnelo Custódio de Souza;

Rua Flausina de Souza

Rua João Guerra

