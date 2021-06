Entre Folhas inicia a vacinação de professores contra covid-19

ENTRE FOLHAS – O início da imunização contra Covid-19 para trabalhadores da rede estadual e da rede municipal de educação de Entre Folhas, aconteceu nesta segunda-feira (31/5). Ao todo, cerca de 140 profissionais devem receber a primeira dose da vacina, nos próximos dias, no Posto do Programa de Saúde (PSF), do Centro da Cidade. Na ocasião da aplicação da dose, a equipe da Saúde solicita o cartão de vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além de documento pessoal.

De acordo com o professor de matemática, Sebastião Faria de Morais, o momento representa uma grande vitória para a categoria. “Muita espera, nós enfrentamos muita pressão para voltar para a sala de aula, mesmo sem vacina. Apesar do risco de não conseguir controlar o avanço da doença na escola, agora pelo menos, estaremos protegidos contra as formas mais graves da infecção”, completa.

Para a professora Cecília Franco Torres, esse é um momento muito importante para a classe. “Teremos a chance do retorno das aulas presenciais. O novo formato adotado, com aulas virtuais e on-line, está sendo difícil, tanto para alunos quanto professores. Só temos a agradecer”, comemora.

A secretaria de Saúde informou que aplicou a vacina Oxford/ AstraZeneca, desenvolvida pelo Instituto Fiocruz nos profissionais da educação. Anunciou, ainda, que a segunda dose do imunizante será aplicada a partir do dia 31 de agosto, conforme calendário da primeira dose.

Até o momento, não há previsão para o retorno das aulas presenciais.

Assessoria de Comunicação