Entre Folhas antecipa início da aplicação da vacina contra covid-19

ENTRE FOLHAS – Para garantir a chegada das doses de coronavac destinadas ao município de Entre Folhas, no fim da tarde de terça-feira (19), a secretária de Saúde, Renata Barbosa, fechou acordo com a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano. Nesse acordo, Entre Folhas ficou responsável, também, pela escolta das vacinas dos municípios de Caratinga e Vargem Alegre. Profissionais da Saúde, representantes dos três municípios voltaram em comboio, acompanhados pela Polícia Militar de Entre Folhas.

A imunização da equipe da linha de frente no combate à COVID-19, no município, foi antecipada e aconteceu logo após a chegada das doses, no início da noite de ontem, dia 19. A primeira pessoa a receber a vacina foi a enfermeira Márcia Guerra e a aplicação foi feita pela secretária de Saúde, Renata Barbosa. Na ocasião, a enfermeira fez questão de reafirmar a sua confiança na força do conhecimento, que vem através do estudo. “São muitos meses trabalhando com um frio na barriga e medo do desconhecido. Eu acreditei o tempo todo na ciência e hoje, depois de tantos meses, estou aqui recebendo a primeira dose”, comemora aliviada.

De acordo com informações da secretária de Saúde, Renata Barbosa, nesse primeiro momento enfermeiras e médicos que trabalham na linha de frente no combate à doença serão imunizados. Ainda segundo ela, a partir de agora, o município passa a receber de forma gradativa, o restante das doses para cobrir a primeira etapa do plano de vacinação, que contempla idosos, a partir de 75 anos, priorizando os que estão acima de 80 anos. “É com muita alegria que iniciamos a campanha de vacinação contra COVID-19, aqui no município. Nós recebemos poucas vacinas, mas esse momento é muito importante, porque representa a nossa esperança de erradicar a doença”, completa.

