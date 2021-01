Entre Folhas: Acompanhamento psicológico para pacientes curados da covid-19 e familiares

ENTRE FOLHAS – Pessoas infectadas pelo novo coronavírus, ou com familiares diagnosticados com a COVID-19, em Entre Folhas, podem receber acompanhamento psicológico, a partir deste mês de janeiro. O programa é um paliativo no tratamento dos traumas que podem surgir após a cura da infecção. A consulta acontece no prédio do Programa de Saúde da Família (PSF), ao lado da Prefeitura e pode ser agendada pelo telefone 3324-6429.

De acordo com a psicóloga Aline Fulgêncio, a necessidade de oferecer o atendimento partiu da percepção de que, além das sequelas físicas, muitos pacientes que passaram pela doença, adquiriram traumas. “São várias questões emocionais atreladas a esse vírus. Tem o medo de morrer, o medo de não conseguir retornar para a rotina, além do medo de transmitir o vírus para alguém próximo”, comenta a profissional que garante que o suporte psicológico é extremamente necessário. “Os impactos da doença precisam ser tratados, e na maioria das vezes, a pessoa não sabe como lidar com as emoções, é tudo muito novo”, avalia.

Até o fechamento dessa reportagem, o número de pacientes recuperados da doença era 212, sendo que o Município registrava, ainda, sete mortes e mais sete casos em acompanhamento domiciliar, além de três internações.

Assessoria de Comunicação