Entidade recomenda que todos com mais de 35 anos façam exame para detectar diabetes

Declaração da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) traz 15 recomendações para rastreamento

Uma declaração feita pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) lista 15 novas recomendações para o rastreamento e diagnóstico de diabetes tipo 2. Dentre elas, a maior mudança envolve a idade recomendada para adultos assintomáticos, de 45 para 35 anos, e a preferência do teste de tolerância oral à glicose (TOTG) de uma hora – antes era usado o de duas horas.

As mudanças se devem à afirmação de que o diagnóstico e tratamento precoces da diabetes tipo 2 podem diminuir o risco de complicações, como doenças cardiovasculares, neuropatias e nefropatias. Além de também detectar a pré-diabetes, dando oportunidade para uma intervenção preventiva.

Bianca Pititto, coordenadora do Departamento de Epidemiologia da SBD e orientadora da pós-graduação em endocrinologia da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e uma das responsáveis pela publicação, ressalta que a recomendação do rastreamento a partir dos 35 anos é para indivíduos assintomáticos e sem fator de risco.

Pessoas com sobrepeso, obesidade e qualquer outro fator de risco adicional devem fazer os exames anteriormente, incluindo crianças com mais de dez anos e mulheres que tiveram diabetes gestacional.

Os demais fatores de risco são: histórico familiar de diabetes, histórico de doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia, síndrome do ovário policístico, acantose nigricans e sedentarismo; além de diagnóstico prévio de pré-diabetes, diabetes gestacional e uso de medicamentos indutores de hiperglicemia.

“A alimentação inadequada, rica em alimentos altamente calóricos, ultraprocessados, e o sedentarismo também contribuem para o aparecimento do diabetes em idades precoces”, explica a médica. “Se a pessoa não sabe que tem [diabetes], ela não a trata, e não tratar o diabetes adequadamente está associado com as complicações crônicas em órgãos que chamamos de órgãos-alvo.”

Dentre as complicações estão a alteração da visão, doença renal do diabetes e até mesmo doenças cardiovasculares.