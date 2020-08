Entenda os protocolos obrigatórios para as declarações de óbito durante a pandemia

CARATINGA – A pandemia causada pelo novo coronavírus afetou a forma que com que as pessoas se relacionam com familiares e amigos, afetou a maneira de trabalhar, se deslocar, fazer compras, e até ritos tradicionais como o velório e o enterro. Mais que isso, a pandemia fez com que as instâncias superiores de saúde adotassem protocolos restritivos para garantir a segurança de todos, já que a infecção pelo novo coronavírus apresenta alto índice de transmissibilidade. Embora, o momento do óbito seja muito delicado, se há a suspeita ou confirmação dessa infecção os protocolos e normas técnicas precisam ser obrigatoriamente colocados em prática.

No caso das declarações de óbito, existem regras a serem seguidas por todos os hospitais, e no Casu – Hospital Irmã Denise, que é referência para o tratamento de casos suspeitos e confirmados em Caratinga, e região não é diferente. O neurocirurgião e coordenador da UTI’s da unidade, Felipe Duarte, esclarece algumas normas técnicas que descrevem condutas para declaração de óbito durante a pandemia. “Existe uma nota técnica emitida pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais que traz as recomendações para o preenchimento da declaração de óbito. Vale a pena citar alguns contextos, o primeiro deles é, o paciente evoluiu a óbito e existe uma suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, e não se tem ainda resultado de exame, mas havia uma suspeita clínica a declaração de óbito desse paciente precisa constar essa informação da suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Uma outra situação é, o paciente evoluiu a óbito e a infecção já estava confirmada, essa informação também precisa constar na declaração de óbito”.

O médico explica que tal orientação deve ser seguida obrigatoriamente pelos hospitais, uma vez que as normas técnicas são documentos, produzido por um órgão oficial acreditado para tal, que estabelece regras, diretrizes, ou características acerca de um material, produto, processo ou serviço. Além da suspeita ou confirmação para a doença, outras comorbidades do paciente que possam ter contribuído para o desfecho do óbito também devem constar na declaração. “O paciente pode ter, independentemente de ter a covid-19 ou não, outras comorbidades. E essas situações também são informadas na declaração de óbito. Ter neste documento a informação de suspeita para a infecção por coronavírus, ou mesmo a confirmação, isso não se traduz que o óbito se deu exclusivamente pela infecção. Na declaração também consta as causas que denominamos de causas imediatas do óbito, é possível que a infecção pelo coronavírus contribuiu para este desfecho. Mas essa informação não significa que a infecção foi obrigatoriamente a causa do óbito”, esclarece o médico Felipe Duarte.

Embora muitas famílias no momento do luto contestem tais condutas, elas são necessárias como medida de segurança sanitária para o controle da transmissibilidade do coronavírus. Em Caratinga, os exames RT-PCR realizados nos pacientes suspeitos são encaminhados para a Fundação Ezequiel Dias (Funed) e podem demorar de 03 a 05 dias úteis para se obter o resultado, sendo que dependendo do tempo relatado dos sintomas para a doença este exame pode exigir a contraprova para confirmação de resultado. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), é de que o exame RT-PCR seja realizado para diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus entre o 3° e 10° dia de sintomas a partir do início dos sintomas.

O neurocirurgião Felipe Duarte alerta para a necessidade de, neste momento, voltar os cuidados para a garantia da segurança do coletivo. “É um momento difícil, é um momento que nós vamos vencer, mas é importante reiterar que sobretudo agora nós precisamos levar em consideração o bem-estar e a segurança do coletivo. Todas as recomendações, desde declaração de óbito, autópsia, funeral, e até mesmo o tratamento direto e indireto dos pacientes que enfrentam a doença, devem ser seguidas afim de que este momento tão difícil termine o quanto antes”, finaliza o médico.