Engenheiros de Caratinga apresentam propostas de desenvolvimento

Profissionais se reúnem em Ipatinga em encontro que faz parte da fase preparatória para o 10º Congresso Estadual de Profissionais (CEP) realizado pelo Crea-MG.

DA REDAÇÃO – Profissionais das áreas da engenharia, da agronomia e das geociências das cidades que compõem a Região Leste do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) vão debater cerca de 120 propostas de desenvolvimento regional e nacional nos dias 31 de maio e 1° de junho, em Ipatinga. As proposições foram elaboradas durante as reuniões preparatórias que antecederam a etapa regional, realizadas nas cidades de Governador Valadares, Teófilo Otoni, João Monlevade, Caratinga, Ipatinga, Itabira, Manhuaçu, Almenara e Araçuaí, em abril. O encontro faz parte da fase preparatória para o 10º Congresso Estadual de Profissionais (CEP), que será em Belo Horizonte, nos dias 4 a 6 de julho de 2019.

As propostas foram levantadas a partir da discussão de cinco eixos temáticos: inovações tecnológicas, recursos naturais, infraestrutura, atuação profissional e atuação das empresas de engenharia. O presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, destaca a participação ativa dos profissionais na formulação das propostas durante as reuniões preparatórias. “Foram mais de 1500 participantes. Isso é muito satisfatório, pois percebemos uma vontade de contribuir tecnicamente na construção de políticas públicas e na elaboração de estratégias da engenharia e da agronomia para o estimular o desenvolvimento local e nacional”, conta.

O Congresso promove discussões desde a base, num processo democrático de construção de propostas que, se aprovadas, seguem para a etapa seguinte até chegar ao Congresso Nacional de Profissionais (CNP), fórum organizado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), apoiado pelos Creas e pelas entidades nacionais. Em Minas, foram 63 reuniões preparatórias nas inspetorias, que culminam agora com a realização de sete encontros regionais previstos para todas as regiões do estado, entre os dias 21 de maio a 15 de junho. Em cada encontro, autoridades e especialistas vão ministrar palestras para servirem de subsídio nas discussões. Em Ipatinga, os palestrantes serão o gerente de tecnologia da informação da Cenibra, engenheiro eletricista Ronaldo Neves Ribeiro, que vai abordar sobre a “Indústria 4.0”, e o diretor do Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais (Senge-MG), engenheiro Alírio Mendes Júnior, com a palestra “Atuação Profissional e o Movimento Sindical”

Esse ciclo de debates, que é realizado a cada três anos, tem por objetivo discutir e propor políticas, estratégias, diretrizes e programas de atuação, visando à participação dos profissionais das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea no desenvolvimento nacional, propiciando maior integração com a sociedade e entidades governamentais. O tema do CNP deste ano é “Estratégias da engenharia e da agronomia para o desenvolvimento nacional” e será realizado de 19 a 21 de setembro de 2019, em Palmas, capital do Tocantins.

Serviço:

Etapa Regional – Região Leste

Data: 31/05/2019

Horário: 18h

Local: Teatro Zélia Olguin – Av. Itália, 1890 – Cariru – Ipatinga

Data: 01/06/2019

Horário: 9h

Local: Faculdades Pitágoras – Rua: Jequitibá, 328 – Horto – Ipatinga