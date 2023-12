ENGAJAMENTO ENTRE CLIENTE E A MARCA

Dentre tantas mudanças implementadas com o advento da internet, uma delas, talvez das mais substanciais, foi a relação entre cliente e a marca. O ambiente virtual exige engajamento. A exposição se tornou mais prática e também a resposta em torno dos produtos e serviços ganhou agilidade impressionante. Nunca as empresas estiveram tão atentas aos comentários dos consumidores. Elas se avaliam por esses comentários.

E, quando o DIÁRIO optou por investir neste especial de final de ano, foi justamente para refletir sobre como a internet ajudou os consumidores a adquirir mais informações de produtos, serviços, marcas e empresas. Indubitavelmente, o comportamento do consumidor nunca mais foi o mesmo. Por outro lado, também foi incluso nos propósitos desta edição mostrar como os empreendedores estão lidando com essa era digital, difundindo mais informações e opções de vendas, como estão expondo suas empresas diante de um mundo que exige atualização diária e, mais que isso, em tempo real. As marcas que sabem aproveitar desse espaço, do novo comportamento das pessoas, se diferenciam frente aos concorrentes.

Ao longo do período dedicado à produção deste especial, outras abas foram se abrindo, como da Inteligência Artificial (IA), a competição homem x máquina. Será que as máquinas tomaram empregos dos humanos? A reposta está em um dos artigos desta edição. A questão da regulação da internet também é abordada, bem como os impactos causados pelas redes sociais na vida do universo. E não pensem que a internet é ‘terra de ninguém’, existe uma legislação que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o seu uso.

A era digital e sua influencia na educação também é assunto desta edição especial. A relação professor/aluno foi transformada. Em contrapartida, mesmo diante de tantos aparatos tecnológicos, alunos ainda escrevem seus livros, numa reafirmação de que a criatividade pertence aos humanos. Essa virtude sempre conquistará espaço em praticamente todos os segmentos de atividades desenvolvidas por cada indivíduo.

Sinta-se abraçado por nós, do DIÁRIO DO AÇO, mesmo que virtualmente, numa proximidade que a tecnologia torna possível, mas que não substitui calorosos abraçamentos e um aperto de mão amigo. Desejamos a você um Feliz Natal e um 2024 repleto de boas notícias.