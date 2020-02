Enfermeiras do Casu – Hospital Irmã Denise participam de curso de qualificação

Capacitação foi para Inserção e Manutenção de PICC Neonatal, Pediátrico e Adulto

CARATINGA – O curso “Qualificação para Inserção e Manutenção de PICC Neonatal, Pediátrico e Adulto” foi realizado na última semana em Belo Horizonte e oferecido pela Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti). Participaram do curso duas enfermeiras da equipe de enfermagem do Casu – Hospital Irmã Denise, Eloiza Estefani Pereira de Paiva e Mariza Oliveira de Macêdo. O objetivo do curso de imersão foi de capacitar com conteúdo teórico e prático, habilitando os profissionais a realizar o procedimento, uma vez que somente pode realizar quem tenha certificado de habilitação conforme está regido na resolução do Cofen 258/2001 e parecer do Cofen 243/ 2017.

De acordo com a enfermeira Eloiza Estefani Pereira de Paiva, “o curso capacita para procedimento de inserção e manutenção do PICC (Peripheraly Inserted Central Venous Cateter), que é um cateter central de origem periférica. Ampliando o leque de conhecimentos no que diz respeito à segurança do paciente em terapias infusionais, trazendo mais uma opção de cateter, evitando múltiplas punções, dor, infecções, flebite, prolongamento de internações, e reduzindo os custos”.

O cateter PICC já é amplamente utilizado em grandes centros pelo mundo inteiro, com registros históricos que datam de 110 anos, trazendo anos de estudos e evolução para o material. Eloiza Paiva explica a importância da técnica para o bem estar do paciente. “No Brasil este tipo de cateter ainda é predominante usado em UTI neonatal, mas sua indicação está ampliada a todo paciente que precise ficar internado mais de 6 dias, ou que receberá medicamentos com pH e osmolaridade diferente do nosso sangue, prevenindo lesões, perda de rede venosa periférica, entre outros, trazendo mais conforto e segurança ao paciente. Sua indicação é de responsabilidade multiprofissional (não somente dos enfermeiros, envolve também médicos e farmácia clínica, por exemplo)”.

O conhecimento adquirido no curso será compartilhado com a equipe multidisciplinar do Hospital Irmã Denise. “É muito importante que toda equipe seja capacitada na manutenção do cateter, já está sendo confeccionado um relatório e protocolos. Este curso é muito importante para nós do Casu, uma vez que o PICC já é uma realidade em nossa instituição para os neonatos. Quanto mais profissionais capacitados melhor para os próprios pacientes, e agora trazendo a realidade de ampliação ao público pediátrico e adulto”, finaliza Eloiza Paiva.