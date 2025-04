Energisa recupera energia suficiente para abastecer mais de 1.900 residências por mês

Outro desafio enfrentado pela empresa é o furto de transformadores. Entre janeiro e março deste ano, 12 equipamentos foram furtados, com maior número de casos nas cidades de Cataguases e Manhuaçu

DA REDAÇÃO – Para assegurar a qualidade do fornecimento de energia, a Energisa Minas Rio realiza inspeções diárias na rede elétrica para detectar possíveis fraudes, conhecidas como ‘gatos de energia’. Este ano, a empresa identificou 117 casos de fraude, recuperando mais de 233 mil kWh, o suficiente para abastecer cerca de 1.942 residências. Para combater essas atividades ilegais, foram realizadas mais de 2 mil inspeções entre janeiro e abril.

Outro desafio enfrentado pela empresa é o furto de transformadores. Entre janeiro e março deste ano, 12 equipamentos foram furtados, com maior número de casos nas cidades de Cataguases e Manhuaçu. Desde 2023, a Energisa Minas Rio tem observado um aumento significativo nos furtos de transformadores, totalizando 108 unidades até o momento. Esses incidentes geraram um prejuízo acumulado de mais de R$ 830 mil, impactando diretamente a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Isso pode ocasionar interrupções no fornecimento de energia em instituições essenciais, como hospitais, escolas, creches e na segurança pública dos municípios. Além dos impactos financeiros, essas ações representam riscos à vida, como choques elétricos e incêndios.

“Intervir na rede elétrica sem a devida capacitação é extremamente perigoso. Somente profissionais da Energisa devem manusear a rede elétrica. Além do risco de choques elétricos, essas ações podem causar curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento de energia. É fundamental que qualquer intervenção seja realizada por profissionais habilitados para garantir a segurança de todos e evitar prejuízos financeiros e danos à comunidade,” alerta Valtair Teodoro, gerente de construção e manutenção da Energisa Minas Rio.

Combate a furtos

A Energisa colabora com as delegacias locais para investigar furtos de transformadores e energia. O furto de um transformador de energia elétrica é considerado crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. A pena prevista para esse crime é de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Combater os furtos de cabos e transformadores é essencial para garantir a segurança e a qualidade do fornecimento de energia elétrica.

A Energisa fiscaliza frequentemente a rede elétrica para identificar irregularidades, mas as denúncias são fundamentais para combater essas ações. Ligações clandestinas, furto de transformadores e fraudes nos medidores podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 0800 032 0196, pelo WhatsApp www.gisa.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On.