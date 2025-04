Energisa promove troca de lâmpadas, ventiladores e sorteio de geladeiras em São João do Manhuaçu

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – Nesta segunda-feira (31/3), a equipe do Nossa Energia começou visita no município de São João do Manhuaçu promovendo a troca de lâmpadas usadas para famílias de baixa renda e, ou residentes nos bairros de Monte Senai, Planalto, Parque de Exposições, Bela Vista, Jequeri, São Agostinho, Boa Vista e Centro. Além disso, será realizado o cadastro de clientes para a troca de ventiladores antigos e sorteio de geladeiras.

O Nossa Energia é um projeto que leva benefícios às cidades atendidas pela Energisa, com a troca de eletrodomésticos para clientes, como lâmpadas, ventiladores e geladeiras. Além disso, o programa possui uma Unidade Móvel que promove palestras educativas sobre o uso eficiente da energia.

Em abril, também serão visitados os municípios de Recreio, em Minas Gerais, e Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro.

Essas iniciativas reforçam o compromisso da Energisa com as comunidades onde atua. Nosso objetivo não é apenas fornecer energia de qualidade, mas também contribuir para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das pessoas”, afirma Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio.

E não para por aí!

Nesta quinta-feira, 3 de abril, a Energisa irá promover um evento cultural, aberto ao público, com sessão de cinema, sorteio de geladeiras, brindes, e divulgação dos clientes contemplados com a troca de ventiladores.

As trocas e cadastros serão realizadas durante as visitas da equipe do Nossa Energia aos locais da programação. Para receber o benefício, os clientes da Energisa Minas Rio devem apresentar o RG, CPF, número do NIS e a conta de energia mais recente. Para ter direito, é necessário estar cadastrado no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica e/ou residir em um dos bairros visitados.

Confira a programação:

31/03 a 04/04 – São João do Manhuaçu

7 a 11/04 e 22 a 25/04 – Nova Friburgo

14 a 17/04 – Recreio