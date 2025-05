Energisa oferece parcelamento de contas diretamente pelo WhatsApp

Atendimento virtual, rápido e seguro

DA REDAÇÃO – A Energisa está trazendo mais novidades! Agora, os clientes podem parcelar sua fatura de energia diretamente pelo WhatsApp. Com essa nova funcionalidade, os consumidores podem realizar todo o processo de parcelamento diretamente pela Gisa, de forma rápida e fácil, 24 horas por dia, 7 dias na semana.

Em uma única conversa, o cliente aceita a oferta de parcelamento, conclui a operação e faz a assinatura eletrônica do contrato, proporcionando rapidez, simplicidade e uma melhor experiência. Todo o processo, desde a solicitação até a confirmação, é feito pelo aplicativo, sem necessidade de acessar links externos. Isso torna o procedimento mais rápido e seguro, facilitando a gestão das contas de energia.

“Esses serviços estão disponíveis de forma rápida e fácil, sem a necessidade de sair de casa. O cliente da Energisa tem a agência na palma de sua mão, com atendimento rápido e seguro, 24 horas por dia”, destaca Ana Maria de Almeida Jorge, coordenadora de Atendimento.

E não para por aí! Agora, os clientes de Geração Distribuída (GD) contam com um demonstrativo mais intuitivo e informativo, com gráficos detalhados sobre a energia gerada e consumida. Essa melhoria facilita o entendimento dos clientes sobre seu consumo e produção de energia, promovendo uma gestão mais eficiente e transparente, melhorando a experiência dos clientes GD. Essas funcionalidades podem ser acessadas diretamente na Agência Digital e no Energisa On.

Acesse os canais digitais da Energisa:

📱 Energisa On: Aplicativo para celular

🌐 Agência Digital: https://servicos.energisa.com.br/

💬 Gisa: https://www.energisa.com.br/gisa

📞 Call Center: 0800 032 0196.