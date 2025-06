Energisa está com vagas abertas preferencialmente para mulheres

Oportunidades são para Manhumirim, Manhuaçu, Ubá, Pirapetinga e Nova Friburgo

DA REDAÇÃO – A Energisa está com vagas abertas preferencialmente para mulheres em Minas Gerais e Nova Friburgo (RJ).

Os salários variam conforme o cargo, experiência e formação. Além da remuneração, os colaboradores têm direito a benefícios como planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio-creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida e parceria com o Wellhub, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.

Além de proporcionar uma série de benefícios, a Energisa Minas Rio também se destaca no cenário corporativo. A empresa foi reconhecida pelo Instituto Great Place To Work (GPTW) como uma das três melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais. Este é o quinto ano consecutivo que a concessionária participa do ranking, sempre obtendo reconhecimento, estando nos últimos três anos entre as quatro melhores empresas.

“Com 120 anos de história, nossa trajetória reflete o compromisso contínuo com nossos colaboradores e a sociedade. Valorizamos a proximidade com o time e a prática de nossos valores, o que nos permite construir uma cultura organizacional forte e inclusiva. Esse reconhecimento pelo Instituto Great Place To Work é uma prova de que estamos no caminho certo, promovendo um ambiente onde todos se sentem valorizados e motivados a contribuir para o crescimento da empresa e da sociedade,” afirma Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio.

Para se candidatar às vagas, acesse a plataforma de carreiras da Energisa em https://grupoenergisa.gupy.io/. Lá, você pode selecionar o estado e a cidade de interesse, conferir os pré-requisitos e atividades das vagas, e se inscrever. Se não encontrar a vaga desejada, cadastre seu currículo no Banco de Talentos para ser contatado quando surgir uma oportunidade compatível com seu perfil. Há vagas preferencialmente para pessoas com deficiência e mulheres. A Energisa também possui mais de 140 vagas abertas em todo o país para quem tem disponibilidade para outras localidades.

Veja aqui algumas vagas:

Eletricista de distribuição i – preferencialmente para mulheres | Manhumirim: página da vaga | eletricista de distribuição i – afirmativa para mulheres

Atendente comercial i – preferencialmente pcd | Manhuaçu: página da vaga | atendente comercial i – afirmativa pcd

Eletricista de distribuição i – preferencialmente para mulheres | ubá: página da vaga | eletricista de distribuição i – afirmativa para mulheres

Eletricista de distribuição i – preferencialmente para mulheres | Pirapetinga: página da vaga | eletricista de distribuição i – preferencialmente para mulheres

Auxiliar comercial – preferencialmente para mulheres | nova Friburgo: página da vaga | auxiliar comercial – afirmativa para mulheres