Energisa abre inscrições para programa nacional de novos talentos

Iniciativa vai selecionar candidatos com perfil de liderança para atuação nas áreas estratégicas da companhia em todo o Brasil

DA REDAÇÃO – O Grupo Energisa abriu as inscrições para o Programa de Aceleração de Carreira – Seu Talento nos Energisa. Com abrangência nacional, a iniciativa é voltada para jovens profissionais que já têm experiência no mercado e desejam evoluir na carreira, assumindo desafios estratégicos e se preparando para futuras posições de liderança. A proposta é formar líderes inovadores, com visão estratégica e capacidade de impactar positivamente o ecossistema de energia no país

O programa tem duração de seis meses e oferece uma jornada intensiva de desenvolvimento com foco em protagonismo, inovação e visão de negócio. Os participantes selecionados terão a oportunidade de conduzir projetos estratégicos, vivenciar diferentes áreas da empresa e contar com o acompanhamento de mentores e lideranças do Grupo Energisa.

“Nosso objetivo é atrair jovens talentos que possam contribuir não apenas para o crescimento da Energisa, mas também para o desenvolvimento sustentável das comunidades que atendemos.

Queremos formar líderes que entendam as necessidades locais e que possam implementar soluções inovadoras que beneficiem diretamente a população, promovendo o progresso econômico e social em todas as regiões do Brasil onde estamos presentes”, afirma Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio.

Com presença em 97% do território nacional, a Energisa busca profissionais com formação superior concluída nos últimos cinco anos em qualquer curso, com preferência para Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Administração de Empresas, Economia e cursos correlatos de Tecnologia.

Ter perfil de liderança, visão estratégica e disponibilidade para mudança de cidade são considerados diferenciais. As inscrições estão abertas até o dia 6 de maio pelo site https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/seutalentonosenergisa.

Segundo Daniele Salomão, vice-presidente de Gente, Gestão, Sustentabilidade e Comunicação do Grupo Energisa, o objetivo do programa é atrair e desenvolver talentos com capacidade de transformar, inovar e crescer dentro de um setor em plena evolução. “O Programa de Aceleração é mais do que uma oportunidade de desenvolvimento. É a porta de entrada para quem quer construir uma carreira sólida em uma das áreas mais estratégicas para o futuro do Brasil e fazer parte de uma empresa com 120 anos de atuação no setor e em pleno movimento de diversificação dos negócios”, diz.

Os selecionados terão acesso a treinamentos técnicos e comportamentais, participação em fóruns executivos e benefícios como plano de saúde, previdência privada, incentivo a idiomas, programas de qualidade de vida, entre outros.

Sobre a Energisa

A Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 120 anos realizando histórias e evoluindo relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição e comercialização de gás natural, através da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, com participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás; e a geração, distribuição e comercialização de biogás, biometano e biofertilizante.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 977 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.