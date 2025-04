Energisa abre inscrições para cursos gratuitos em tecnologia

DA REDAÇÃO – Nesta terça-feira, 1º de abril, começaram as inscrições para o curso de Fundamentos da Inteligência Artificial. Esta é uma parceria entre o Instituto Energisa e o IBM SkillsBuild. Com carga horária de 16 horas, o curso será totalmente online, incluindo 4,5 horas de conteúdo ao vivo. As aulas terão início no dia 6 de maio.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, interesse em tecnologia e acesso a um equipamento com internet. Ao final, os participantes receberão um Certificado IBM SkillsBuild, verificado pela Credly.

A pré-inscrição no curso não garante vaga automaticamente. Após a inscrição, os candidatos receberão um e-mail em até dois dias com o link para completar o cadastro na plataforma SkillUp Online, parceira do Instituto Energisa nessa formação.

As pré-inscrições para o curso de Fundamentos da Inteligência Artificial podem ser feitas neste link: https://forms.office.com/r/917Ps78MY9.

Mais uma oportunidade na área de tecnologia

Além do curso de Fundamentos da Inteligência Artificial, o Instituto Energisa também está com inscrições abertas para Auxiliar Técnico em SOC (Centro de Operações de Segurança).

Esta é uma parceria entre o Rio Pomba Valley e a RustCom, oferecendo uma oportunidade única para quem deseja ingressar na área de cibersegurança.

O curso, que terá início no dia 5 de maio e se estenderá até 10 de agosto, utiliza uma metodologia ativa focada na resolução de problemas e no desenvolvimento de habilidades práticas. Com uma carga horária de 180 horas, a capacitação será oferecida no formato híbrido, com aulas remotas e presenciais no Centro Cultural Humberto Mauro, em Cataguases. Totalmente gratuito, as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30.

Para se inscrever, os interessados devem ter pelo menos 17 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio em escola pública. Além disso, é necessário ter disponibilidade para participar das aulas presenciais e acesso à internet para as aulas remotas. Os participantes que concluírem o curso receberão um certificado reconhecido pelo mercado, emitido pela RustCom e Instituto Energisa. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hoDG-Fy5y0mdOO03lAq-9dw1gOFpGoZPpx4L7gGKSuFUMFZDOElXNEdMNkxOMEpRVU9DTDg0VlVOVi4u&route=shorturl.

Uma aposta no futuro

O Rio Pomba Valley é uma iniciativa do Instituto Energisa, com apoio de diversas entidades como Grupo Energisa, FIEMG, RustCom, Populos, AWS, Microsoft e Sensidia. Entre os parceiros pedagógicos estão Senai, Sesi, Escola da Nuvem, Junior Achievement, Populos University e RustCom. Até 2024, o projeto e seus parceiros investiram cerca de R$ 1,3 milhão no desenvolvimento de talentos e na criação de novas oportunidades na região, consolidando o programa como um polo de inovação que promove o crescimento sustentável da Zona da Mata Mineira.

Para Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio, o objetivo do programa vai além da qualificação técnica: “Nosso compromisso vai além da formação técnica de qualidade. Buscamos fomentar o crescimento profissional e abrir novas portas para esses jovens. Assim, conseguimos colocar em prática o aprendizado, contribuindo para o fortalecimento da economia local e o avanço da nossa região”, afirmou.

“Se você deseja ingressar no mundo da tecnologia e dar um passo importante para uma carreira promissora, essa é a sua chance! Não perca tempo e inscreva-se”, convida a empresa.