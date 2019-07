Encontro Vocacional Feminino

RECADO ÀS JOVENS CATÓLICAS (4)

Mons. Raul Motta de Oliveira

Membro da Academia Caratinguense de Letras

O que é um mosteiro contemplativo

Mosteiro é a casa ou a comunidade religiosa, masculina ou feminina, onde residem os monges ou as monjas, pertencentes a uma Ordem Religiosa. Podem ser de vida ativa, trabalhando nas paróquias, nas pastorais, nas missões; ou de vida contemplativa, dedicando-se mais à oração e à penitência. As monjas ou irmãs contemplativas são também enclausuradas, isto é, normalmente não saem do Mosteiro.

Santa Teresinha compara a vida contemplativa com o coração da Igreja, que ninguém vê, mas que manda vida para todo o corpo. Ela era contemplativa enclausurada e, mesmo assim, sem sair de casa, pela oração e contemplação, ela se tornou modelo de missionária e padroeira das Missões.

O Mosteiro Nª Sª do Rosário e São José

Desde 1963, Caratinga tem um Mosteiro contemplativo, ou seja, o Mosteiro Nossa Senhora do Rosário e São José, da Ordem da Imaculada Conceição. Por isso, as suas irmãs se chamam Concepcionistas. Esta Ordem foi fundada por Santa Beatriz da Silva, em 1484.

Sempre tivemos um bom número de irmãs, mas atualmente nosso Mosteiro tem apenas quatro. O mínimo são seis. Caso não entrem mais candidatas, ele vai ter de se fechar, segundo recente documento da Santa Sé (Cor Orans).

Programamos então um Encontro Vocacional Concepcionista, para que moças e senhoras de mais idade, solteiras ou viúvas, possam dele participar e, com a bênção de Deus, muitas entrarem para a Comunidade. E, assim, poderemos ter a graça de continuarmos com o Mosteiro em nossa Diocese.

Elas podem transformar a Igreja e o mundo!

Vejam o que o Papa Francisco escreveu às Irmãs Contemplativas, na Constituição Apostólica “Vultum Dei Quaérere” (Buscar o Rosto de Deus), de 29 de junho de 2016:

“Mediante a oração de intercessão, tendes um papel fundamental na vida da Igreja. Rezai e intercedei por tantos irmãos e irmãs presos, migrantes, refugiados e perseguidos, por tantas famílias feridas, pelas pessoas sem trabalho, pelos pobres, os doentes, as vítimas das várias dependências… limitando-me a citar algumas situações que se tornam, de dia para dia, mais urgentes. Sois como aquelas pessoas que trouxeram um paralítico à presença do Senhor, para que o curasse (cf. Mc 2, 1-12). Através da oração, dia e noite, aproximais do Senhor a vida de tantos irmãos e irmãs que, por variadas situações, não O podem alcançar, para experimentar a sua misericórdia sanadora, enquanto Ele os espera para lhes conceder a graça. Com a vossa oração, podeis curar as chagas de tantos irmãos.”

O 2º Encontro Vocacional Concepcionista

O Mosteiro Nossa Senhora do Rosário e São José irá realizar, se Deus quiser, nos dias 17 e 18 de agosto próximo, o seu 2º Encontro Vocacional Concepcionista (o primeiro foi organizado pelo saudoso Pe. Othon Fernandes Loures, quando ele era Capelão do Mosteiro: 1982-1983). Será um contato, talvez o primeiro, de muitas jovens e senhoras católicas, com uma comunidade religiosa contemplativa.

Por que esta data? É final de semana. E, além disso, dia 17, sábado, no Mosteiro, é a celebração da Solenidade de Santa Beatriz da Silva, a fundadora. Irão assim conhecer algo de sua vida e do seu legado às irmãs de sua Ordem.

A chegada das vocacionadas poderá ser dia 16, sexta-feira, à tarde ou à noite.

Dia 17, sábado, participarão, às 7 horas, da Santa Missa festiva, em honra de Santa Beatriz. Tomarão parte nas orações da Comunidade. Verão como é a vida das irmãs no Mosteiro. Terão palestras especiais sobre a caminhada de uma candidata, a vida de oração, a história da Ordem. Haverá também momentos de recreio e algum trabalho.

No Domingo, dia 18, a Santa Missa será às 8 horas. O Encontro se encerrará com o almoço.

Pedimos que as candidatas do nosso II Encontro Vocacional Concepcionista, por favor, se comuniquem com o Mosteiro, no máximo, até dia 10 de agosto.

Olhando com fé para Maria Santíssima, nós lhe rogamos sua poderosa intercessão junto ao seu Divino Filho Jesus, para que envie para a sua Igreja muitas e santas vocações à vida contemplativa, especialmente para a sua Ordem da Imaculada Conceição, no Mosteiro Nª Sª do Rosário e São José, de Caratinga.

Querida jovem. Jesus chama você para conhecer a vida contemplativa. Mas não venha sozinha! Lembre-se de São Bernardo: ele levou para o mosteiro 30 jovens, parentes e amigos! Você também leve uma ou duas amigas para este Encontro! E, por favor, lance também este convite nas Redes Sociais!

E “oremos ao Senhor, para que nunca faltem na Igreja corações generosos, que trabalhem para levar a todos o amor e a ternura do Pai celeste” (Papa Francisco, 3-7-16), rezando sempre: “Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos os operários” (Cf. Mt 9, 37-38).

Endereço do Mosteiro Nª Sª do Rosário e São José

Rua Santa Beatriz, 333. CEP 35305-003 Bairro das Graças, Caratinga, MG.

Telefones: (33) 3321-9741; WhatsApp Oi (33) 98850-2771.

E-mail: <mosteirorosario2018@gmail.com>.