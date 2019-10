Encontro regional sobre Doenças Inflamatórias Intestinais

Workshop e Congresso da ALEMDII acontecem nesta sexta (4) e sábado (5)

CARATINGA – A ALEMDII – Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais – realiza Workshop e Congresso hoje e amanhã no Vind`s Hotel, em Caratinga, de 8h às 17h. O WorkDII é voltado para profissionais da área da saúde, com objetivo de capacitar os profissionais da atenção básica. Já o Congresso Regional sobre Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs), que já está em sua quarta edição, busca conscientizar e informar a comunidade, principalmente os pacientes e seus familiares, estudantes e profissionais da saúde.

Em sua primeira edição, o Workshop sobre DIIs tem em sua programação mesas redondas, discussão de casos com especialistas e palestras. Segundo a presidente da ALEMDII, Júlia Assis, mais de 100 profissionais, entre médicos, enfermeiros, nutricionistas e dentistas, de Caratinga e região, se inscreveram para o evento. “Nossa expectativa é capacitar esses profissionais que atuam na atenção básica, que é a porta de entrada do SUS, para que conheçam melhor as Doenças Inflamatórias Intestinais e possam colaborar no tratamento e acompanhamento dos pacientes”.

Para o IV Congresso Regional sobre DIIs, a expectativa de público é ainda maior. “A cada ano estamos conseguindo agregar mais participantes. E desta vez tivemos mais de 200 inscrições”, conta Júlia. A programação inclui palestras e mesas redondas, com médicas, enfermeiras, farmacêutica, educador físico e psicólogo. “Buscamos sempre fazer uma abordagem multidisciplinar no Congresso, com a participação de especialistas e com foco no tema central, que esse ano é Atenção Integral ao Paciente com DII”, acrescenta a presidente da ALEMDII.

Dentre os profissionais que estarão presentes no Congresso, Júlia destaca a médica gastroenterologista Marta Brenner Machado, presidente da Associação Brasileira de Doenças Inflamatórias Intestinais; e a médica Maria de Lourdes Ferrari, responsável pelo Ambulatório de DIIs do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “São duas grandes referências nacionais”, destaca.

A ALEMDII completa quatro anos de atuação na região. Foi fundada por pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais e seus familiares, com objetivo de promover a interação e auxílio às pessoas com Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa. Mais informações no site www.alemdii.org.br.