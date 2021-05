Encontro dos Trilheiros em Iapu

Evento aconteceu no feriado de feriado de 1º de Maio

IAPU – No último sábado (1º de maio), Iapu sediou o Encontro de Trilheiros. O evento foi realizado pelo Trial Clube em pareceria com o Conselho Municipal de Esporte. “Todos os anos é tradição a realização do Trilhão do Trabalhador, mais devido a pandemia não aconteceu no ano passado e para evitar aglomerações foi feito apenas o encontro”, explica a organização.

Com o apoio da Prefeitura, o prefeito Pezão acredita que foi um passo positivo para o reinício dos eventos esportivos na cidade. O presidente do Conselho Municipal de Esportes Ronaldo Ribeiro, disse que outros eventos irão acontecer, “mas sempre com todos os cuidados possíveis devido a pandemia”.

O assessor do Departamento de Esportes, Diego Resende, e Hebert, diretor de Esportes, avaliaram um resultado positivo com cerca de 60 pilotos que marcaram presença no evento. Segundo eles, a expectativa agora é para realizar o Grande Trilhão até Setembro para poder receber pilotos de várias cidades circunvizinhas.

Assessoria de Comunicação