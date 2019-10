Encontro define detalhes da realização da 4ª edição da Feira Literária

Evento ocorre no Dia Nacional do Livro

CARATINGA – Uma reunião realizada na tarde de quinta-feira (17) na sede da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC- Centro Universitário de Caratinga- entre os organizadores da 4ª Feira Literária, definiu todos os detalhes sobre mais uma edição do evento.

Estiveram presentes ao encontro representantes do MAC- Movimento Amigos de Caratinga; da ACL- Academia Caratinguense de Letras; do Lions Clube Caratinga Itaúna; do Tiro de Guerra e da Fundação Educacional de Caratinga.

Presidente Lions Clube Caratinga Itaúna, Rosângela Maria Medeiros Santana, que vê seu clube de serviço participar da iniciativa pelo 4º ano consecutivo, observa com bons olhos a oportunidade de distribuir livros e promover a leitura. “Como professora sempre incentivei os meus alunos a lerem. Pego muitos livros que tenho em casa e também participo. É sempre bom poder dar oportunidade para aqueles que querem enriquecer a sua leitura e o seu conhecimento.”

Outro parceiro da 4ª edição da Feira Literária é o Tiro de Guerra de Caratinga. O chefe de instrução envolve seus atiradores no evento. Para o subtenente Anderson Melo de Oliveira, todos saem ganhando. Ele aproveitou para fazer agradecimentos aos organizadores. “Primeiramente queria agradecer ao professor Eugênio Maria Gomes e à FUNEC pelo convite feito ao Tiro de Guerra. É importantíssimo para a gente. É importante o sentimento de civilidade, de cidadania, para que possamos colocar na cabeça da juventude que o livro é muito importante.”

Na ocasião ficou definido que o evento acontece na terça-feira, 29 de outubro, de 09 da manhã ao meio-dia, no coreto da Praça Cesário Alvim. A data é estratégica. Trata-se do Dia Nacional do Livro. Os organizadores já estão recebendo a doação de exemplares para a realização da Feira. Confira os pontos de entrega dos livros:

– Tiro de Guerra de Caratinga- Rua Coronel Galdino Pires, 350; Lions Clube Caratinga Itaúna- Vila Nossa Senhora do Rosário, 64; Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Extensão do UNEC- Avenida Moacir de Mattos, 271 e Movimento Amigos de Caratinga- Travessa Coronel Ferreira Santos, 43.

A diretora-executiva do MAC- Movimento Amigos de Caratinga, Lígia Maria dos Reis Matos, presente à reunião que definiu detalhes acerca do evento, também destacou o significado da Feira Literária. “Estamos desde a 1ª edição e entendemos que é uma Feira de muita importância. Não é todo dia que você ganha um livro. De repente as pessoas têm em casa um ou mais livros que já leram, que não vão fazer mais nada com ele, pode passar para a gente que estaremos doando. O MAC entende a importância e é por isso que estamos juntos.”

O pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC, Eugênio Maria Gomes, idealizador do projeto e que também preside a Academia Caratinguense de Letras, é um dos entusiastas da iniciativa. “É uma Feira que leva o nome de um membro da nossa Academia, que é o professor José Lacerda da Cunha, grande mestre da Língua Portuguesa, da Literatura e a Feira, desde a sua 1ª edição, vem distribuindo uma quantidade de livros muito grande e contribuindo com esse processo de levar o livro e a leitura às pessoas e mostrar a sua importância. A Academia Caratinguense de Letras tem como parceiro o Tiro de Guerra, a Fundação Educacional de Caratinga, o MAC- Movimento Amigos de Caratinga, o Lions Clube Caratinga Itaúna e são instituições que acreditam na força do livro, na força de leitura e que o livro é capaz de abrir portas, de abrir janelas, de mudar a vida.”