ENCONTRO DE AMIGOS Conectados com Marcy Lopes recebe o empresário Jamel e dupla sertaneja Bernardo e Raphael

CARATINGA – O programa Conectados com Marcy Lopes dessa semana foi um verdadeiro encontro de amigos, entre o empresário da boutique de carnes, MIX BBQ de Caratinga, Jamel Rahah e a dupla sertaneja de Ipatinga, Bernardo e Raphael.

Bernardo e Raphael estão na estrada há oitos anos e se conheceram na faculdade. Raphael sempre trabalhou com música e Bernardo sempre gostou muito de gado.

No início da pandemia a dupla foi convidada para fazer uma live, e como estava tendo um churrasco, Bernardo começou a falar de boi com Jamel. Desde então a dupla e o empresário se tornaram amigos e estão sempre em contato.

A música de trabalho da dupla é ‘10 Metros Quadrados’, que tem mais de 400 mil visualizações no YouTube e também já gravou o DVD “Exterior”.

A interação entra a dupla Bernardo e Raphael, e o empresário Jamel foi enorme, já que são muito amigos, e deram muitas risadas com a apresentadora Marcy Lopes, principalmente com as perguntas da Caixa Misteriosa.

Para conferir tudo que aconteceu, basta acessar as plataformas digitais do DIÁRIO DE CARATINGA, Facebook, YouTube e Instagram.

O Conectados com Marcy Lopes conta com as parcerias do Hotel GO IN, Regis Pizzaria Caratinga, MIX BBQ Caratinga, Soul GastroBar e Loja Oceania.