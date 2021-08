Marcos acaba de ser encontrado

O delegado regional Ivan Sales acaba de avisar que Marcos foi novamente encontrado. Flávia encontrou o irmão quando voltava da delegacia de Lagoa Santa para prestar queixa de seu desaparecimento.

Foi sugerido pela Polícia Civil e pela secretaria de Saúde em Caratinga

que Marcos fosse internado para se medicar e somente após reestabelecer sua saúde mental retornar para sua cidade de origem.

Ocorre que a irmã não aceitou e antecipou a viagem sem que a liberação médica.

O CASO

Marcos dos Santos Barros, 33 anos, que desapareceu em 2018, quando saiu da cidade de Redenção no Pará, com destino ao município de Balsas, e foi recentemente encontrado no distrito de São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga, despareceu novamente.

O delegado regional Ivan Sales recebeu a triste notícia que chegando próximo ao município de Lagoa Santa para ir para o aeroporto, Marcos pediu para ir ao banheiro e assim que saiu do carro fugiu.

Ele pulou um muro, entrou na área militar da aeronáutica e não foi mais visto.