Encontrado morto jovem que estava desaparecido

CARATINGA – Para tristeza de familiares e amigos, foi encontrado morto na manhã dessa terça-feira (19), Welington Mauro Felix Silveira, 19 anos, que estava desaparecido.

Welington saiu de casa por volta das 5h desse último domingo (17), e mandou mensagens para as pessoas mais próximas se despedindo. Em suas redes sociais, o jovem deixou um vídeo gravado em que dizia o seguinte: “Vim me despedi de vocês, não vou mais lutar contra algo que não vai mudar, me perdi no tempo, não consigo sentir mais nada… então vou indo nessa, espero que vocês fiquem bem e eu vou embora”.

BUSCAS E ENCONTRO DO CORPO

Welington gravou sua última mensagem pelo celular na Pedra Itaúna, e desde então bombeiros militares, o comandante do Tiro de Guerra, subtenente Wildslei Ferreira de Souza, (o jovem fazia parte do TG de Caratinga) e amigos começaram as buscas.

Nessa última segunda-feira (18), bombeiros militares de Governador Valadares estiveram na Pedra Itaúna junto de um cão farejador, mas ao escurecer as buscas foram encerradas. E na manhã dessa terça (19), os bombeiros militares retomaram os trabalhos, subiram a Pedra pela rua Rita de Cássia Tassar, no bairro Santa Zita, pediram a ajuda dos funcionários da Secretaria de Meio Ambiente para roçar o mato, nas proximidades que o jovem tinha deixado sua mochila e celular, e quando faziam o trabalho, encontraram o corpo.

Sargento Avelino disse que assim que o Corpo de Bombeiro Militar foi acionada deu a primeira reposta já fazendo as busca no local com a equipe de Caratinga, e nessa segunda a equipe do canil de Governador Valadares foi acionada, fizeram o reconhecimento da área na parte da tarde, onde foram encontradas vestes e pertences do jovem e ao anoitecer encerram as buscas. “Hoje (terça-feira, 19) pela manhã iniciamos as buscas, juntamente com tenente Cota. Traçamos os planejamentos para iniciar as buscas, e ficou determinado que começaríamos debaixo da Pedra, onde supostamente a vítima poderia ter pulado. A gente teve apoio do Meio Ambiente, a vegetação estava muito alta, a gente não sabia onde estava pisando, e juntamente com a equipe de Caratinga, com o cabo Jhonn, ele foi coordenando nossa equipe, e em certo momento a gente estava por cima com o Bono (cão farejador), e ele deu um distúrbio, e normalmente quando ele faz isso ele abandona o condutor e vai verificar. Como o vento estava soprando subindo, a gente já fez comunicação com o cabo Jhonn, onde ele designou uma equipe do Meio Ambiente para estar verificando abaixo de onde a gente estava. Foi quando o cabo Jhonn e a equipe que estava fazendo a limpeza, removendo a vegetação alta, encontrou o corpo”, explicou o sargento.

Welington fazia parte do Tiro de Guerra de Caratinga, e o comandante Wildslei lamentou o ocorrido. “O Welinton era um excelente atirador, era mais calado, não faltava às missões, segundo informações que temos da própria família, ele amava o exército, era o sonho dele de estar ali conosco, foi uma surpresa para o comando, pois ele não apresentava nada diferente. Quando ficamos sabendo no domingo pela manhã, de imediato, nós como comando, preocupado com a situação e correndo contra o tempo, já direcionamos para a Pedra. E essa busca continua, e como comando, sempre falo com os comandados, nos preocupamos com cada um dos jovens”, ressaltou o subtenente.

O perito da Polícia Civil, Cristian Mageste, disse que o corpo estava em um local de difícil acesso, com muito mato, perigoso e a vítima foi encontrada falecida há um certo tempo. O corpo foi liberado ao Instituto Médico Legal para exames necroscópicos.