Encontrado morto homem que estava desaparecido em Raul Soares

RAUL SOARES – Foi encontrado nesta terça-feira (17) o corpo de Geraldo Afonso, mais conhecido como ‘Pelezinho’. O cadáver foi localizado em um lote vago no centro de Raul Soares. Geraldo estava desaparecido desde o último sábado (14).

De acordo com informações, o corpo estava nu, em meio a mato em um lote vago, a poucos metros do rio Matipó. Populares encontraram o cadáver e acionaram a Polícia Militar, que esteve no local juntamente com familiares de Geraldo.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e após os trabalhos, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, em Caratinga. Exames mais detalhados serão feitos para identificar a causa da morte, sendo que não foi descartada a hipótese de homicídio.

Informações e foto: Rádio UAI FM – Raul Soares