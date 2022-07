Encontrado em Governador Valadares caminhão que foi furtado em Caratinga

DA REDAÇÃO – Um caminhão Scânia que foi furtado quando estava estacionado na avenida João Caetano do Nascimento, bairro Rodoviários, em Caratinga, foi localizado na rua D, bairro Vila Império, em Governador Valadares. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (15).

A Polícia Militar foi informada a respeito de um caminhão Scânia que foi abandonado no bairro Vila Império. Assim que a guarnição encontrou o veículo pesado, que foi deixado aberto, encontrou pertences no interior da cabine e constatou que os vidros da lateral direita estavam quebrados.

Durante averiguação, um sargento encontrou os documentos do motorista caminhão. A PM conseguiu o número do telefone dessa pessoa e fez o contato. O homem disse aos policiais que nem sabia do furto, pois estava em sua residência em Caratinga e deixou o veículo estacionado próximo da rodovia, afinal o caminhão estava muito pesado. O motorista foi até Governador Valadares para acompanhar a ocorrência.

Os militares acionaram o serviço de guincho, porém o responsável por esse trabalho alegou que não havia guincho especializado para puxar o caminhão do local. Dessa forma a PM informou as condições da ocorrência para a delegada de plantão, que autorizou a liberação do caminhão a vítima ou outro responsável diante da impossibilidade de remoção. A cunhada da vítima esteve no local, sendo qualificada e ficou responsável pela custódia do veículo e providenciar a remoção para desobstruir a via.

Segundo a PM, foi informado anonimamente que dois indivíduos teriam desembarcado do caminhão no local em que foi abandonado e tais autores teriam evadido sentido ao bairro parque Olímpico. Próximo de onde o caminhão foi abandonado existem das residências com câmeras que podem ter filmado os autores.

PM fez rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.