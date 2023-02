Encontrado corpo de criança que se afogou em Ipanema

IPANEMA – O corpo de Marcos Corrêa de Lacerda, 9 anos, que se afogou nesta quarta-feira (1), no rio José Pedro, próximo ao bairro Cachoeirinha, em Ipanema, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (02) pela Brigada Municipal e pelos bombeiros militares de Manhuaçu.

O corpo do menino foi encontrado ainda próximo ao local onde submergiu. Os brigadistas e os bombeiros trabalharam nas buscas desde os primeiros minutos após o afogamento.

Segundo informações, Marcos estava se banhando no rio na presença de mais duas crianças, uma de 7 e outra de 12 anos, quando em um determinado tempo o garoto começou se afogar. A criança mais nova, que é sobrinho da vítima, tentou ajudá-lo, mas sem sucesso.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.

Esta é a segunda ocorrência de afogamento registrada somente nesta semana em Ipanema. A primeira aconteceu no último domingo (29) no rio Manhuaçu, na região do córrego Formiga. A vítima foi o jovem Igor Costa, 26.

Informações: Ailton Venâncio – Portal Ipanema