Encerramento da Semana Nacional de Trânsito

CARATINGA – A Polícia Militar de Minas Gerais por meio do 62º Batalhão encerrou nessa quarta-feira (25) as atividades da Semana Nacional de Trânsito, com uma blitz educativa na Praça Getúlio Vargas, centro de Caratinga.

A blitz teve um impacto positivo já que foram colocados um automóvel e uma moto sinistrados, além de um caixão e de várias cruzes para chamar a atenção de quem passava no local.

A campanha que teve início no dia 18 de setembro, contou com a participação de importantes instituições como a prefeitura de Caratinga, por meio do Órgão Municipal de Trânsito de Caratinga (Caratrans) e o SEST SENAT, todos unidos em torno do tema deste ano: “Paz no trânsito começa por você”.

A Polícia Militar desempenhou papel fundamental, auxiliando na organização do trânsito e na orientação dos condutores sobre regras e boas práticas.

A Semana Nacional de Trânsito de 2024 foi marcada por uma série de ações educativas e práticas, com o intuito de reduzir o número de acidentes e conscientizar a população sobre a importância de escolhas responsáveis no trânsito.