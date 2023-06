Empretec está com as inscrições abertas

CARATINGA – O Sebrae Minas está com inscrições abertas para o Empretec em Caratinga. A capacitação é voltada para pessoas que desejam iniciar um negócio, gerir melhor o seu empreendimento ou descobrir novas oportunidades de atuação empreendedora. A capacitação será realizada de 31 de julho a 5 de agosto e os interessados devem preencher o formulário de inscrição e pré-seleção até o dia 17 de julho.

O Empretec é um seminário intensivo com seis dias de atividades, totalizando 60 horas. A capacitação utiliza metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), ministrada no Brasil exclusivamente pelo Sebrae. O objetivo é estimular os participantes a desenvolverem os 10 comportamentos empreendedores fundamentais para transformar os rumos do negócio, entre eles: a capacidade de identificar oportunidades; calcular riscos; buscar informações; estabelecer metas; planejar e monitorar sistematicamente; criar redes de contatos; ser persistente; ter independência e autoconfiança.

De acordo com a analista do Sebrae Minas Mirelly Cotta, no Empretec as pessoas aprendem a identificar seu potencial empreendedor, descobrir novas oportunidades de negócio e aumentar a rentabilidade da empresa. “Os participantes ainda têm a chance de trabalhar características comportamentais fundamentais para gerir um negócio”, destaca.

Dados do Sebrae indicam que 67% dos empresários que participaram do Empretec aumentaram o faturamento de suas empresas e 75% ampliaram a renda mensal. A taxa de mortalidade entre empresas que passaram pelo treinamento é de 7%, enquanto a média dos demais empreendimentos no Brasil é de 46%.

Serviço:

Empretec em Caratinga

Data: 31 de julho a 5 de agosto

Horário: 8h às 18h

Inscrições: até 17 de julho

Informações: (33) 3321- 6829