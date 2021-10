Empresas do Vale do Aço participam da Mercopar, no Rio Grande do Sul

Evento conecta pequenas, médias e grandes organizações do setor metalmecânico para gerar negócios

DA REDAÇÃO – Quatro empresas do Arranjo Produtivo Local (APL) Metalmecânico Vale do Aço estarão na maior feira de inovação e negócios do setor metalomecânico da América Latina, a Mercopar, entre 5 e 7 de outubro, em Caxias do Sul (RS). O evento é oportunidade de conexão entre pequenas, médias e grandes organizações do segmento, nacionais e internacionais, além de apresentar tendências e tecnologias para a inovação na indústria.

Durante o evento, os representantes das empresas vão participar de atividades de capacitação e de rodadas de negócios. Em 2020, a feira bateu o recorde em negócios gerados, R$ 128 milhões, com 7.184 visitantes presenciais e 5.038 acessos na plataforma on-line.

“A participação na Mercopar contribui para a prospecção de novos clientes, além de reforçar a referência do Vale do Aço para o setor metalmecânico em diversas cadeias”, destaca o analista do Sebrae Minas Alessandro Challub.

A presença das empresas locais foi viabilizada por Sebrae Minas, FIEMG Regional Vale do Aço, Prefeitura de Ipatinga, Agência da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA), Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva) e outras entidades parceiras.

APL Vale do Aço

O polo metalmecânico do Vale do Aço foi criado para atender às demandas das grandes indústrias instaladas na região. Ipatinga, Timóteo, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano e Caratinga são os municípios integrantes.

As empresas que compõem o APL atuam com destaque nos setores de aluguel e equipamentos, caldeiraria, calibração, inspeções e ensaios, engenharia e projetos industriais, fabricação e montagem de estruturas metálicas, forjaria, fundição, instalação e manutenção elétrica, manutenção industrial, solda, tratamento e revestimento de materiais e usinagem/ tornearia.