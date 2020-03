Empresas caratinguenses fazem novas adequações de prevenção

CARATINGA – Com aumento de casos de suspeitas e confirmações para o coronavírus no país e no estado, as empresas caratinguenses estão redobrando os cuidados para evitar contaminações.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA conversou por telefone com representantes das empresas viação RioDoce, Petisco e Mara, Líder Minas –Milani, DPC Distribuidor Atacadista, faculdades Faveni e Ibra.

A viação RioDoce, para atender aos profissionais de saúde e pessoas que não foram dispensadas de seus trabalhos decidiu funcionar parcialmente, com número reduzido de coletivos.

O grupo Faveni que na semana passada havia liberado 50% dos funcionários para trabalhar em casa, a partir desta segunda-feira (23), fechou tudo e mandou todos trabalharem de casa.

O diretor do grupo Ibra educacional, Bruno Lopes, também está com 100% da empresa trabalhando em home-office. “Só voltarei para a sede da empresa quando os testes simultâneos chegarem ao Brasil, onde é possível fazer o teste rapidamente e no mesmo momento saber quem está infectado ou não”, disse Bruno.

A empresa Líder Minas – Milani, indústria de produtos alimentícios, está intensificando o processo de higienização e pedindo aos funcionários que evitem aglomerações. “Quem estava no grupo de risco, mandamos para casa, as pessoas que estão com sinal de gripe estão usando máscaras. Nossos caminhões já são muito bem higienizados e quanto aos funcionários estamos exigindo que mantenha a distância de segurança um do outro e que evitem aglomerações”, afirmou o diretor da área comercial Victor Augusto Teixeira Carli.

A Petisco e Mara reduziu seu pessoal e está intercalando os turnos. De acordo com a diretora Carolina de Paula Miguel, as pessoas que estão no grupo de risco foram mandadas para casa por motivo de segurança, e o cuidado com a higienização correta também é maior. “Montamos uma operação de guerra em relação à limpeza de nossos caminhões, e os nossos funcionários já trabalham de máscaras e luvas”, disse Carolina.

Jean Lacerda, da DPC, disse que os departamentos administrativo e comercial estão trabalhando seis horas com revezamento de equipes. “O armazém por enquanto está em expediente normal, afastamos as pessoas que estão gripadas e acima de 55 anos, neste setor temos que ter muito cuidado para não causar desabastecimento e também monitorar para que todos estejam bem”, ressaltou Jean.